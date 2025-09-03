Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este miércoles 3 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para este miércoles 3 de septiembre que abarcan a 14 provincias. El organismo advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En el oeste de Catamarca, una zona del sur de Salta, un sector del oeste de Tucumán, el noroeste de La Rioja, el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el este de Río Negro, el este de Neuquén y la costa este de Chubut rige una alerta por vientos intensos. Según el SMN, en el área en estas zonas se esperan vientos con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en sectores de mayor altitud.

En el este de Formosa, sudeste de Chaco, noreste de Santa Fe, Corrientes y noreste de Entre Ríos, rige una alerta amarilla por tormentas. El SMN indicó que en estas zonas se registrarán tormentas de variada intensidad. Estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 3 de septiembre.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la jornada se presentará mayormente nublada durante la mañana, el mediodía y la tarde, y parcialmente nublada por la noche. Se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 20°C, con hasta 10% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde y vientos de hasta 22 km/h.

En el centro del país y la región pampeana, se prevé un día con cielo algo nublado en la mañana y el mediodía, y parcialmente cubierto durante la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 20°C. Durante el mediodía se anticipan vientos de hasta 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

En la región de Cuyo, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, algo cubierto durante el mediodía y la tarde, y otra vez parcialmente nublado hacia la noche. Las temperaturas estarán entre 9°C y 20°C, y se prevén vientos de hasta 31 km/h durante el mediodía y la tarde.

En el norte del país, la jornada se mantendrá parcialmente nublada con una mínima de 7°C y una máxima de 23°C. El SMN anticipa vientos de hasta 22 km/h en horas de la tarde y la noche.

En la Patagonia, se espera una jornada más adversa, con nevadas en la mañana y el mediodía, y lluvias mezcladas con nieve durante la tarde. La temperatura mínima será de -1°C y la máxima de 6°C. El SMN advirtió que la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 70% desde la mañana hasta la tarde. Los vientos se intensificarán desde el sudoeste con velocidades de hasta 41 km/h en la mañana y la tarde. Las ráfagas podrían llegar a los 69 km/h en la tarde y a los 59 km/h durante la mañana, el mediodía y la noche.

Recomendaciones por viento

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por tormenta