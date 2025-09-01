¿Hasta cuándo llueve? El pronóstico del clima durante la primera semana de septiembre, según Diego Angeli

Clima del lunes: lluvias por la mañana

Para hoy se espera un día difícil para los laburantes que desde muy temprano intentarán no llegar empapados al trabajo. Se estima que las precipitaciones se extiendan durante toda la mañana, alternando diferentes ritmos de lluvia, incluso con lugar a alguna tormenta aislada. La mañana no será fría, con 15°C, cielo nublado y viento moderado desde el noreste. Hacia el mediodía podemos aspirar a una importante atenuación de las precipitaciones, ya con una segunda mitad del día sin lluvias o más débiles y aisladas. No se olvide el paraguas en la oficina. El termómetro prácticamente ni se moverá durante el lunes, ya que las lluvias no están asociadas al ingreso de aire frío, llegaremos hasta 16°C moldeando una jornada de acotada amplitud térmica que se mantendrá ventosa hasta el atardecer. La noche parece traer la paz atmosférica en un cierre mucho menos inestable con 12°C.

Clima del martes: se quedan los nubarrones

Seguirá la frondosa nubosidad para mañana, aunque ya sin probabilidad de lluvias fuertes, limitando todo a algunas lloviznas intermitentes. Se espera un amanecer mayormente nublado, con viento leve desde el noreste y el mercurio largando desde 12°C. Con el correr de las horas se irá disipando la nubosidad baja para devolvernos algunas cuotas de sol. La tarde se mostrará más estable manteniendo el viento leve desde el litoral y ofrecerá una máxima de 17°C. El manto de nubes ayudará a mantener la temperatura nocturna en un cierre con 15°C.

Mañana dejaría de llover

Clima del miércoles: la última tarde templada

El miércoles comenzará un nuevo episodio meteorológico con la veleta rotando al sur para anunciar el ingreso de una masa de aire frío, de manera débil, por lo que no se notará inmediatamente en la mínima. Se espera un piso térmico de 10°C, con cielo algo nublado y viento leve. El sol volverá para respaldar al termómetro que lograría estirarse hasta 19°C a pesar del viento fresco. Hacia la noche se intensificará el viento con la llegada del Pampero, que soplará más fuerte, para comenzar a limpiar el cielo y promover un importante descenso de temperatura durante la madrugada.

Clima del jueves: importante descenso de temperatura

La circulación nocturna de aire frío y seco nos devolverá a los amaneceres invernales con la vuelta del frío intenso, en una mañana que mostrará bufandas, gorros de lana y abrigos gruesos. Se espera una mínima de 7°C, con sensación térmica mucho más baja por efecto del chiflete del sur con cielo ligeramente nublado. Si bien las temperaturas nos harán retroceder dos meses, se podrá comprobar como una salida mucho más temprana del sol nos ayudará a sobrellevar mejor una mañana digna de comienzos del mes de julio. El viento, mucho más frío, le ganará esta vez la pulseada a Febo, por lo que la mínima se recortará en 14°C, con percepción más fría para todos aquellos que les toque andar por la calle. La noche volverá a mostrar un nuevo desplome de temperatura, con el viento manteniendo su fuerza en un cierre con 9°C.

Clima del viernes: otro día de pleno invierno

El cielo despejado y la circulación de aire frío nos dejarán un nuevo amanecer invernal, aunque sin viento que obligue al recálculo de sensación térmica. Se prevé un amanecer con cielo mayormente despejado, viento leve desde el sur y mínima de solo 6°C que obligará nuevamente a abrigarnos como esquimales antes de salir de casa. La jornada ofrecerá mucho sol, de todas formas, la tarde seguirá mostrando un ambiente fresco con máxima de 15°C. La noche se encontrará a salvo en un cierre menos frío con 12°C.

El frío continuaría hasta el cambio de estación

Borrador del fin de semana: qué se espera del clima el sábado y domingo

El sábado se proyecta estable, sin circulación de aire frío, con mucho sol, viento leve y mínima muy baja de 5°C y una tarde fresca de 14°C. El domingo seguirá con los amaneceres fríos, pero mostrará un repunte térmico vespertino con 17°C y cielo parcialmente nublado, sin ofrecer ninguna variable atmosférica que condiciones la jornada electoral en la provincia.

Eso es todo, amigos. La primera pregunta a responder es cuando dejará de llover hoy, la mañana todavía nos podría deparar algunas tandas de lluvia, la tarde parece mostrarse menos inestable. El otro centro atencional meteorológico estará puesto en el regreso a los registros invernales, la trilogía jueves, viernes y sábado nos devolverá al mes de julio con temperaturas más bajas, aunque sin los memes del mes. De todas formas, la mínima estadísticamente normal para septiembre es de 10, 6°C por lo que suelen todavía darse amaneceres con frío intenso, la mínima absoluta nos lleva a un crepúsculo matinal de septiembre de 1925 con -2,4°C. Los pronósticos a mediano plazo siguen mostrando que las próximas semanas seguirán intercalando algunos días fríos, por lo que el invierno seguirá vigente hasta el equinoccio.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli