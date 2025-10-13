Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este lunes 13 de octubre: las provincias afectadas

Luego de un fin de semana largo que comenzó soleado y con temperaturas casi veraniegas y luego mutó a las lluvias y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó cómo seguirá el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este lunes 13 de octubre y emitió una serie de alertas en el sur del país.

El organismo nacional indicó que en Chubut y Santa Cruz rige una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El mapa de las alertas para este lunes. SMN

Frente a estos “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

Por otro lado, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó cómo sigue el tiempo en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense tras la inestabilidad que comenzó en la noche del sábado. Según el parte, esta semana el termómetro “primaveral” se moderará y no ofrecerá sobresaltos térmicos, por lo que se mantendrán las mínimas de 13°C.

El pronóstico también indicó que el cielo estará mayormente nublado por la mañana, mientras que los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora, la humedad será del 90 por ciento y la visibilidad será buena. A su vez, la temperatura alcanzará el pico máximo pronosticado de 23 grados.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Para después del mediodía las condiciones se mantendrán de forma similar, con cielo parcialmente nublado y algunas probabilidades de lluvias aisladas durante la mañana y la tarde (con hasta un 20%) de este lunes. Sin embargo, a partir del martes no hay previsión de caída de agua.

En tanto, en el resto del país la temperatura rondará entre 15°C y 34°C en Córdoba, 22°C y 32°C en Tucumán, 17°C y 33°C en Santa Fe, 17°C y 32°C en Entre Ríos, 21°C y 35°C en Jujuy, 22°C y 34°C en Salta, 19°C y 34°C en Misiones, 22°C y 34°C en La Rioja, 18°C y 37°C en Santiago del Estero, 15°C y 22°C en San Luis, 19°C y 28°C en San Juan, 15°C y 21°C en Mendoza, 11°C y 18°C en Río Negro, 10°C y 18°C en Chubut, 7°C y 17°C en Santa Cruz, 27°C y 36°C en Catamarca, 18°C y 35°C en Chaco, 17°C y 34°C en Corrientes, 19°C y 35°C en Formosa, 14°C y 20°C en La Pampa, 13°C y 18°C en Neuquén, y 5°C y 9°C en Tierra del Fuego.

La región del noroeste del territorio nacional será la única que se mantendrá con temperaturas altas en los próximos días. En esa parte del país -especialmente en provincias como Tucumán y Santiago del Estero- se espera que durante la segunda quincena de septiembre las jornadas alcancen los 30 grados de máxima.