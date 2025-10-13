Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este lunes 13 de octubre: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos en el sur del país y advirtió cómo seguirá el tiempo en el AMBA tras la tormenta; en la Ciudad, la máxima alcanzará los 23 grados
Luego de un fin de semana largo que comenzó soleado y con temperaturas casi veraniegas y luego mutó a las lluvias y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó cómo seguirá el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este lunes 13 de octubre y emitió una serie de alertas en el sur del país.
El organismo nacional indicó que en Chubut y Santa Cruz rige una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Frente a estos “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
El tiempo en el AMBA
Por otro lado, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó cómo sigue el tiempo en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense tras la inestabilidad que comenzó en la noche del sábado. Según el parte, esta semana el termómetro “primaveral” se moderará y no ofrecerá sobresaltos térmicos, por lo que se mantendrán las mínimas de 13°C.
El pronóstico también indicó que el cielo estará mayormente nublado por la mañana, mientras que los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora, la humedad será del 90 por ciento y la visibilidad será buena. A su vez, la temperatura alcanzará el pico máximo pronosticado de 23 grados.
Para después del mediodía las condiciones se mantendrán de forma similar, con cielo parcialmente nublado y algunas probabilidades de lluvias aisladas durante la mañana y la tarde (con hasta un 20%) de este lunes. Sin embargo, a partir del martes no hay previsión de caída de agua.
En tanto, en el resto del país la temperatura rondará entre 15°C y 34°C en Córdoba, 22°C y 32°C en Tucumán, 17°C y 33°C en Santa Fe, 17°C y 32°C en Entre Ríos, 21°C y 35°C en Jujuy, 22°C y 34°C en Salta, 19°C y 34°C en Misiones, 22°C y 34°C en La Rioja, 18°C y 37°C en Santiago del Estero, 15°C y 22°C en San Luis, 19°C y 28°C en San Juan, 15°C y 21°C en Mendoza, 11°C y 18°C en Río Negro, 10°C y 18°C en Chubut, 7°C y 17°C en Santa Cruz, 27°C y 36°C en Catamarca, 18°C y 35°C en Chaco, 17°C y 34°C en Corrientes, 19°C y 35°C en Formosa, 14°C y 20°C en La Pampa, 13°C y 18°C en Neuquén, y 5°C y 9°C en Tierra del Fuego.
La región del noroeste del territorio nacional será la única que se mantendrá con temperaturas altas en los próximos días. En esa parte del país -especialmente en provincias como Tucumán y Santiago del Estero- se espera que durante la segunda quincena de septiembre las jornadas alcancen los 30 grados de máxima.
