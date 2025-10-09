Cambia el pronóstico para el fin de semana largo: cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

Clima de jueves: mucho sol y mucho viento

Para hoy se espera otra jornada con mucho sol y descenso de aire caliente, por lo que seguirán subiendo las temperaturas en el estuario. El amanecer muestra una importante recuperación de la mínima, ya que el mercurio larga desde 16ºC, con viento moderado a regular desde el norte y cielo despejado. Tendremos algunas ráfagas débiles durante la mañana que podrían sentirse agradables al no ser una mañana tan fría, así que no exagere con el abrigo al salir de casa. Se espera un día ventoso como para compensar la permanente exposición al sol: a la tarde el termómetro entrará en modo preveraniego para entregar 27ºC y ganarse la ovación de los friolentos. La noche le sacará otra manta a la cama en un cierre templado con 22ºC.

Este fin de semana las máximas pueden rozar los 30°C

Clima del viernes: tarde de verano

Se acabará la promoción de cielo limpio con un masivo arribo de nubosidad, aunque no le restará luminosidad al día al ser cirrus altos. Se prevé un amanecer con un fino manto de nubes, viento moderado desde el norte y mínima de 16ºC, por lo que se descarta nuevamente la bufanda. El arribo de aire cálido volverá a moldear otra jornada con matices estivales que ofrecerá una tarde parcialmente nublada con el mercurio animándose a 29ºC, donde todo retazo de sombra empezará a cotizar alto. La noche promete viento leve y 22ºC en un ambiente muy agradable para los que quieran salir. A pesar de algunos pasajes muy nubosos hacia el final del día, no hay previsión de lluvias.

Clima del sábado: la noche en duda

El comienzo del fin de semana no será fresco: el amanecer se proyecta en 17ºC, con cielo mayormente nublado y viento moderado desde el norte. Se espera un día con sol intermitente que vaya incorporando más cobertura nubosa hasta llegar a una tarde mayormente nublada con 27ºC, que avalará cualquier actividad al aire libre. Al atardecer comenzarán las desmejoras, cuando el viento empiece a rotar desde el este para posicionar la veleta en sudeste hacia la noche y anunciar el arribo de un frente frío. Todavía hay divergencias en el horario del ingreso de aire frío. Algunos modelos lo ubican después de la medianoche y salvan la actividad nocturna. Otros no son tan optimistas por lo que el final del día no se encuentra completamente a salvo. Así que habrá que estar atento a las actualizaciones.

Clima del domingo: probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas

Se esperan lluvias sobre Buenos Aires durante la mañana del domingo Ricardo Pristupluk

La jornada dominical podría mostrar tormentas aisladas durante la mañana, por lo que tenga cuidado cuando salga a comprar las facturas. Se estima un amanecer inestable, con cielo cubierto, viento moderado del sudoeste y mínima de 16°C. El termómetro las tendrá todas en contra en un día sin sol y con circulación de aire frío, así que apenas avanzará hasta 19°C en una tarde que mostrará una fuerte intensificación del viento hasta llegar a ráfagas de 50 km/h. No se descarta que la tarde pueda darnos una nueva tanda de chaparrones, por lo que todo indica que será una jornada ideal para quedarse en casa y ni sacarse el pijama. Aquellos que tengan alguna actividad vespertina, todavía no cancelen nada porque los algoritmos dejan la puerta abierta a que todo quede liquidado al mediodía.

Spoiler alert: el pronóstico del tiempo de la semana que viene

La semana que viene la primavera se moderará y no ofrecerá sobresaltos térmicos al mantener las mínimas de 13°C. Algunos modelos señalan inestabilidad para el lunes, peo sin previsión de lluvias a partir del martes.

Eso es todo, amigos. La primavera no encuentra el equilibrio: desde las mañanas invernales del comienzo de semana nos llevará a tardes veraniegas. Se viene el cuarto fin de semana consecutivo con previsión de lluvias. Todo parece indicar que el sábado será el mejor día para planificar actividad al aire libre, aunque todavía la tarde del domingo no está completamente cancelada. Para los que empezaron a resoplar molestos por la intromisión de las máximas estivales, encontrarán mejores registros a partir del domingo. Solo queda esperar que la lluvia del sábado se retrase todo lo que pueda y que el choque de dos masas tan diferentes en temperatura y humedad no nos deje nada fuerte. Hasta el momento no se vislumbra ningún escenario de tiempo severo.

Puede que algún impaciente con la pileta limpia inaugure la temporada con un primer chapuzón el viernes, pero cabe recordar que no se trata de un nuevo escenario térmico. Pronto el termómetro y el calendario volverán a sincronizarse para volver a una temperatura crucero de 24ºC por varios días, así que el verano puede esperar.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli