“Hoy, el PAMI está pagando”: la defensa del Gobierno ante el paro de médicos de cabecera de la obra social de jubilados

En la primera jornada de un paro por 72 horas de los médicos de cabecera del PAMI por un atraso en el pago de las prestaciones, el Ministerio de Salud anunció hace instantes que el salvataje llegó y que la principal obra social del país comenzó a saldar lo adeudado.

“Hoy, el PAMI está pagando”, dijo, hace instantes, Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación. Fue durante el AmCham Summit 2026, encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El mayor financiador de prestaciones cuenta con alrededor de un millón de afiliados de más de 80 años entre los cinco millones de beneficiarios. “Ya hay abuelos, hijos y nietos. La carga es muy grande y, todos sabemos que, a más edad, más requerimientos médicos tenemos”, continuó el funcionario de cara al auditorio, en el que escuchaban representantes de la industria de la salud.

Previo a la entrevista a Lugones en el foro, los participantes respondieron una encuesta interactiva sobre el funcionamiento del sistema sanitario. Entre las opciones sobre cuáles son los principales desafíos para su desarrollo federal, la mayoría se decidió por el financiamiento (41%), seguido por la desigualdad en el acceso a la atención entre las regiones (27%) y la integración público-privada (18%).

En tanto, sobre ¿qué es lo que más impulsaría el desarrollo en salud localmente?, el auditorio eligió la implementación de herramientas digitales/tecnológicas (39%), nuevos modelos de gestión (31%) y prevención más atención primaria de la salud (27%). La formación del talento humano se llevó apenas un 3% entre los presentes.

El ministro de Salud, Mario Lugones, se refirió a la situación del PAMI durante su participación en el AmCham Summit 2026 Rodrigo Nespolo

“Tenemos que cuidar los recursos, que existen”, sostuvo Lugones, ya durante su presentación. “Tienen que ir al personal de la salud y la atención de los beneficiarios. Qué mejor que lo haga el gobernador de cada jurisdicción que es el que mejor conoce las necesidades de la población”, agregó Lugones en línea con lo que suele expresar al justificar la descentralización en programas y la gestión en salud que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Como en el resto de los paneles de legisladores, funcionarios o representantes de empresas de distintos sectores de la economía, también se coló en la exposición de Lugones el reciente acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos. Planteó, al destacarlo para el sector, que “va a generar mucha mano de obra” a través del desarrollo de industria local, la salida al mercado de más medicamentos biosimilares y la promoción de innovaciones en el país a patentar, según prevén en la cartera.

“Ayer tuvimos una reunión con los laboratorios multinacionales para ponernos de acuerdo”, dijo el ministro. Uno de los puntos tratados, según el funcionario, fue la eliminación de la tercerización “que no nos dan nada, solo [restarnos] dinero de la atención de la salud”. Se está trabajando, además, en un convenio con la industria para promover la investigación clínica en el país.

Anmat

Para eso, según reconoció Lugones, es necesario reordenar la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Sanitaria (Anmat). La salida al mercado de lotes de ampollas de fentanilo contaminado a comienzos del año pasado dejó expuestos como nunca antes las fallas graves con las que, desde hace años, venía trabajando la agencia regulatoria con respecto de las empresas y los productos que debe monitorear para seguridad de la población. Esa situación derivó en al menos un centenar de muertes y una causa judicial federal en La Plata.

“Estamos refuncionalizando la Anmat. Estamos en eso”, insistió Lugones. “Tenemos que hacerlo para [que empiece a funcionar] la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits)”, refirió.

El Gobierno anunció su creación en marzo del año pasado, pero desde entonces sigue en suspenso su puesta en marcha y si, finalmente, lo hará con un perfil más económico que de evaluación de la eficacia o efectividad real de un tratamiento, intervención o procedimiento. Es que, a diferencia de sus pares en el mundo, la Anefits decidirá si un medicamento, un dispositivo, un test diagnóstico u otras prácticas ingresan o no en el país, si su costo y evidencia de beneficio justifican financiar su cobertura, según habían aclarado a este medio desde la cartera sanitaria.