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Un niño de cinco años resultó herido cuando bajaba del colectivo con su abuela en Villa Fiorito

El chofer retomó la marcha antes de que terminara de descender; la víctima sufrió politraumatismos

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Un niño de cinco años resultó herido al bajar de un colectivo en Villa Fiorito
Un niño de cinco años resultó herido al bajar de un colectivo en Villa Fiorito

Tras la muerte de una joven neuróloga en Villa Devoto, un niño de cinco años sobrevivió a un violento accidente vial en la localidad bonaerense de Villa Fiorito. El menor —identificado como Giovanni— quedó colgado de un colectivo y fue arrastrado varios metros por el asfalto.

Según afirmaron fuentes policiales a LA NACION, ocurrió cuando descendía de un colectivo de la línea 283 junto a su abuela, en el cruce de Plumerillo y Canadá.

Por causas que se investigan, quedó enganchado del último estribo y el chofer, sin notar la situación, retomó la marcha y lo arrastró varios metros por el asfalto.

Accidente en Villa Fiorito
Accidente en Villa Fiorito

El menor fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos constataron que sufrió politraumatismos sin lesiones de gravedad. Horas después le otorgaron el alta médica.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El chico sufrió politraumatismos
El chico sufrió politraumatismos

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