Hay alerta naranja y amarilla por lluvias y viento fuerte: las provincias afectadas

Después de una jornada de viernes y sábado con condiciones adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este domingo 28 de septiembre no se esperan precipitaciones ni se realizaron advertencias en esta zona. Sin embargo, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por lluvias intensas y vientos fuertes para distintos sectores de la Patagonia.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por la alerta por vientos fuertes -donde regirá el aviso de nivel naranja- serán el sur y oeste de Santa Cruz, donde se esperan velocidades aproximadas de entre 60 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90. La advertencia fue emitida para las ciudades de Río Gallegos, Perito Moreno, Puerto Santa Cruz y El Calafate.

Por otro lado, publicó una alerta amarilla por vientos para el resto de la provincia de Santa Cruz, y Tierra del Fuego, Chubut y el oeste de Río Negro, donde se prevén velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 90.

Mapa de alertas para este domingo 28 de septiembre

Frente a estos casos, el Servicio Meteorológico aconsejó: no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; buscar un lugar seguro bajo techo; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, el SMN también informó que las zonas cordilleranas de Río Negro y Chubut estarán bajo alerta amarilla por lluvias intensas, mediante la cual se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 mililitros. “No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas”, señaló.

El tiempo en el AMBA

El organismo afirmó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 17°C. Se esperan mínimas de 10°C y máximas de 22°C, el cielo estará algo nublado durante la mañana y se mantendrá durante por la tarde, los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades aproximadas de 15 kilómetros por hora y la humedad será del 84%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, también con una media de 17°C y mínimas de 10°C y máximas de 22°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo ligeramente nublado. Además habrá una humedad del 88%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 13°C y 28°C en Córdoba, 12°C y 28°C en Tucumán, 13°C y 24°C en Santa Fe, 13°C y 24°C en Entre Ríos, 10°C y 25°C en Jujuy, 10°C y 26°C en Salta, 14°C y 20°C en Misiones, 14°C y 27°C en La Rioja, 15°C y 30°C en Santiago del Estero, 10°C y 25°C en San Luis, 8°C y 29°C en San Juan, 9°C y 24°C en Mendoza, 11°C y 20°C en Río Negro, 13°C y 15°C en Chubut y 6°C y 11°C en Santa Cruz.