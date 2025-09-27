Incidentes en la marcha por el triple crimen de Florencio Varela: agredieron a un cronista de LN+

Organizaciones sociales, políticas, y personas autoconvocadas se movilizaron esta tarde a la Plaza de Mayo en reclamo de justicia por el triple crimen en Florencio Varela, de Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. Desde el colectivo feminista Ni Una Menos llamaron a marchar esta tarde hacia el Congreso bajo la consigna: “Ninguna vida es descartable. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”.

Si bien todo el trayecto de Plaza de Mayo al Congreso transcurrió en calma, prácticamente sin presencia policial, una vez en el lugar, el cronista de LN+ Roberto Funes Ugarte fue agredido por un grupo de manifestantes con la cara cubierta.

“Los infiltrados de siempre se aprovecharon de un reclamo doloroso”, apuntó Funes Ugarte al relatar el violento episodio que vivió en las inmediaciones del Congreso. “Todo comenzó con un fotógrafo de ojos claros que comenzó a golpearme y a darme patadas. Yo no me di cuenta hasta que había un montón de mujeres detrás de mí que me decían facho y todo tipo de cosas”, describió el cronista.

Entrevista a Robertito (1)

“Habló el abuelo de Brenda [Antonio] y de repente me veo envuelto en una burbuja, una marea humana insultándome”, agregó Funes Ugarte.

Pasadas las 16, comenzaron a llegar las primeras columnas a las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Desde allí, agrupaciones y colectivos feministas se disponen a marchar al Congreso en reclamo de justicia por el brutal asesinato de las tres jóvenes, por el que ya hay doce detenidos vinculados con el caso, cuya principal hipótesis gira en torno a un ajuste de cuentas narco.

Marcha por el triple crimen de Florencio Varela

La convocatoria de este sábado se gestó el martes pasado tras la concentración que se dio frente a la iglesia San José de Flores, de la que participaron decenas de organizaciones feministas y personas autoconvocadas. Allí, se terminó de definir la nueva manifestación impulsada por el Ni Una Menos, con réplicas en distintos puntos del país.

Hasta el momento hay doce personas detenidas por el crimen, entre ellos dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar, donde la policía encontró los cadáveres y la otra encargada de limpiar la escena del crimen. Esos cuatro sospechosos detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, de nacionalidad peruana, Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 años, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años.

El jueves se negaron a declarar y seguirán presos. El fiscal Gastón Duplaá los notificó que los acusaba de “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Noticia en desarrollo