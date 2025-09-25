Llega la lluvia: cómo estará el clima este fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: primavera cero

Comienza la jornada con una nueva mañana fría que negará a la primavera con 9ºC de mínima, dos menos en el sector suburbano. A su vez, habrá con cielo algo nublado y viento moderado a regular desde este que dejaría una sensación térmica más baja, justificando salir de casa abrigado como pleno invierno. Será otra mañana donde los friolentos se mostrarán con bufanda, gorro de lana y abrigos gruesos. La veleta rotará para cortar con la circulación de aire frío, lo que le permitirá al mercurio estirarse un poquito más arriba que las últimas tardes y ofrecer 18ºC. Igualmente, se mantendrá la poca nubosidad, moldeando una nueva jornada con mucha amplitud térmica que vuelve a revertir el frío matinal con temperaturas vespertinas agradables, aunque lejos de lo que pretenden los friolentos para esta época del año. La noche prevé 15ºC con una fuerte intensificación del viento, así que atención los que vuelvan tarde con las ráfagas.

El jueves sería la última mañana fría del año en el AMBA Fabián Marelli

Clima del viernes: nublado y ventoso

Para mañana se espera que se mantenga el viento fuerte desde el noreste que bajará, templado, húmedo e inestable, además de arrimar mucha nubosidad. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, con la mínima recuperándose hasta los 12ºC. Con el correr de las horas se irá incrementando la cobertura nubosa hasta llegar a una tarde con cielo mayormente nublado, con el mercurio ofreciendo 23ºC para salvarle la ropa a la primavera. De todos modos, aquellos que tengan actividad al aire libre tendrán una percepción más fresca por su exposición al viento arrachado. Lamentablemente ,la noche prevé el sobrevuelo de nubarrones: la posibilidad de lluvia es baja, pero existe.

Clima del sábado: otra vez lluvia

El primer fin de semana de la primavera se estrenará con precipitaciones, nuevamente volverá a llover un sábado. Se espera una mañana con 14ºC, inestable, con probabilidad de tormentas, ráfagas del noreste y cielo nublado, por lo que cualquier actividad al aire libre podría quedar cancelada. Hacia el mediodía rotará el viento hacia el sudoeste para empezar a limpiar progresivamente al cielo, aunque el termómetro se recortará en 18ºC. Aquí se presentan algunas divergencias en los modelos: algunos auguran que la bóveda celeste se limpia rápido y se salva la tarde, mientras que otros menos optimistas dejan la tarde expuesta a una última tanda de chaparrones aislados y recién muestran la noche a salvo en un cierre con 15ºC.

La primavera sigue tímida y habrá lluvias durante el último sábado de septiembre

Domingo: vuelve el sol y sube la temperatura

La jornada dominical ofrecerá mucho sol y aire frío y seco, ideal para ponerse al día con la ropa y colgarla a secar. Se espera una mañana con cielo despejado, viento moderado y el mercurio largando desde 12º. El aire frío representará un lastre para el termómetro que igual se las arreglará para ofrecer una tarde a pleno sol con máxima de 22ºC para cumplir con el mandato primaveral. La veleta rotará al atardecer para anunciar un nuevo descenso de aire templado que sostendrá la temperatura nocturna en 18ºC.

Spoiler alert

La semana que viene tendremos un leve ascenso de temperatura durante los primeros días, con mínimas de 13ºC y máximas de 24ºC. Se conservará la marcada amplitud térmica, pero sin previsión de lluvias.

Eso es todo, amigos. Atención hoy: no salgan desabrigados que se espera un día muy ventoso. La primavera debutó tímidamente, con bajo perfil, mostrando apenas algunas tardes templadas y dejándole al invierno que siga aferrado a los amaneceres, como el de ayer, cuando en Ezeiza se registró una sensación térmica de 3ºC. Hoy tendremos la última mañana fría y quizás el viernes ya invité nuevamente a apagar la estufa. Se repite el escenario de un sábado con probabilidad de chaparrones, por lo que, a la hora de planificar actividad al aire libre, por lejos, es mejor el domingo.

@JopoAngeli