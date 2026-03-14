Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este sábado 14 de marzo: las provincias afectadas

Tras una semana con condiciones agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero con sectores como Tucumán que sufrieron fuertes precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este sábado 14 de marzo se prevén fenómenos atípicos en algunos puntos. Además emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para distintas regiones.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta amarilla por tormentas regirá en La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, donde se esperan fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad que estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. A su vez, se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 14 de marzo.

En esta línea, el SMN publicó una advertencia naranja por lluvias intensas, que afectará a la zona cordillerana de Río Negro y algunos puntos de Chubut y Neuquén. En estos casos, los valores de precipitación acumulada rondarán entre 50 y 80 milímetros. También emitió un aviso amarillo por lluvias para Tierra del Fuego.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y granizo. Para resguardarse el organismo recomienda:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otra parte, aseguró que Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz estarán bajo alerta amarilla por vientos fuertes. En estas zonas se estiman velocidades aproximadas de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la temperatura rondará en 24°C, en la misma línea que este viernes, con mínimas de 21°C y máximas de 27°C. En principio será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 7 y 22 kilómetros por hora y el cielo parcialmente nublado. Además, la humedad será de 86%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se espera una jornada similar, aunque en algunos lugares podrían aparecer lluvias aisladas o chaparrones. La temperatura máxima será de 28°C y la mínima de 17°C. Hacia los próximos días las temperaturas se mantendrán en niveles similares, aunque el lunes se prevé una suba más marcada.

En tanto, el organismo pronosticó en Córdoba una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 19°C; en Tucumán, 26°C y 20°C; en Santa Fe, 29°C y 20°C; en Entre Ríos, 29°C y 19°C; en Jujuy, 24°C y 16°C; en Salta, 24°C y 17°C; en Misiones, 35°C y 19°C; en La Rioja, 26°C y 19°C; y en Santiago del Estero, 30°C y 21°C.

También se esperan 25°C de máxima y 17°C de mínima en San Luis; 28°C y 18°C en San Juan; 25°C y 16°C en Mendoza; 24°C y 13°C en Río Negro; 23°C y 13°C en Chubut; y 16°C de máxima con una mínima de 7°C en Santa Cruz.