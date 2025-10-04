Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este sábado 4 de octubre: las provincias afectadas

Después de una serie de días con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este fin de semana se esperan condiciones adversas en gran parte del país. Si bien indicó que en CABA este sábado 4 de octubre las precipitaciones aparecerán recién a la noche, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para distintas regiones.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por la alerta por tormentas -donde regirá el aviso de nivel naranja- serán el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y el sur de Santa Fe y Córdoba. El SMN, en tanto, aseguró que estos fenómenos meteorológicos son “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

“El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas, que estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”, aclaró.

Mapa de alertas para este sábado 4 de octubre

Por su parte, estarán bajo advertencia amarilla por tormentas las zonas restantes de Buenos Aires (a excepción de la Ciudad, la Costa, el noreste y Carmen de Patagones), Santa Fe, La Pampa, Córdoba y San Luis, las cuales podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. También se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros.

Frente a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El SMN, además, emitió una alerta amarilla por vientos fuertes, la cual afectará a San Luis, Río Negro y a las zonas cordilleranas de La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y Neuquén. Se esperan velocidades aproximadas de entre 50 y 75 kilómetros por hora con ráfagas que podrían los 100, especialmente en los niveles más altos. También indicó que hasta el domingo 5 de octubre, el resto del área será afectada por vientos con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 75.

Cerramos la semana con inestabilidad en la franja central ☁️



⛈️ El ingreso de humedad y la presencia viento del sector norte, junto con un frente frío proveniente del Pacífico, provocarán tormentas en el centro del país y se extenderán hacia el este durante el fin de semana pic.twitter.com/6C1vJrA7Ph — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 3, 2025

A su vez, el organismo señaló que las partes no cordilleranas de La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y Neuquén estarán bajo advertencia amarilla por vientos Zonda, con velocidades aproximadas de entre 40 y 50 kilómetro por hora, y ráfagas que podrían superar los 70. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, sostuvo.

Por último, emitió una alerta amarilla por lluvias, la cual regirá en Río Negro y Chubut. “El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. En la zona cordillerana, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros en 24 horas, pudiendo ser superados de manera puntual, mientras que en el sector de meseta se esperan valores entre 10 y 20 milímetros. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas”, informó el organismo.

El tiempo en el AMBA

El SMN comunicó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 24°C, un poco más alta que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 19°C y máximas de 28°C, por la mañana habrá neblina y por la tarde el cielo estará parcialmente nublado, mientras que a la noche aparecerán tormentas aisladas que tomarán fuerza durante la madrugada y se extenderán durante todo el domingo. Además, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de seis kilómetros por hora y la humedad será del 85%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 22°C, mínimas de 17°C y máximas de 28°C. En principio será una jornada ventosa, neblina durante la mañana, nubes por la tarde y tormentas aisladas a partir de la noche. En este caso, las precipitaciones también persistirán el domingo.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 18°C y 32°C en Córdoba, 18°C y 34°C en Tucumán, 18°C y 32°C en Santa Fe, 17°C y 32°C en Entre Ríos, 14°C y 33°C en Jujuy, 14°C y 33°C en Salta, 19°C y 32°C en Misiones, 20°C y 35°C en La Rioja, 20°C y 37°C en Santiago del Estero, 19°C y 30°C en San Luis, 17°C y 34°C en San Juan, 16°C y 29°C en Mendoza, 14°C y 20°C en Río Negro, 8°C y 18°C en Chubut y 3°C y 10°C en Santa Cruz.