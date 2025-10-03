Qué se sabe del ascensor que se desplomó en Palermo

En la madrugada del viernes, un ascensor se precipitó desde el séptimo piso de un edificio en el barrio porteño de Palermo y dejó a nueve jóvenes atrapados. El incidente, ocurrido en Arévalo al 2700, movilizó a bomberos, policías y personal del SAME, quienes trabajaron en conjunto para rescatar a las víctimas y trasladarlas a diferentes centros de salud.

El edificio cuyo ascensor se desplomó en Las Cañitas. Policía de la Ciudad

El incidente en Palermo

El hecho se produjo aproximadamente a la 1.30, cuando un grupo de jóvenes de entre 18 y 22 años abordó el ascensor. De manera casi inmediata, la estructura cayó hasta la planta baja.

Tras recibir una llamada de alerta, se activó un operativo que involucró a los Bomberos, agentes de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El objetivo fue rescatar a las seis chicas y tres chicos atrapados en el ascensor. El SAME desplegó 11 ambulancias y una unidad de triage para atender a los heridos en el lugar. El operativo concluyó a las 2.45.

Eran nueve los jóvenes que se encontraban dentro del ascensor cuando cayó

Las imágenes difundidas muestran el ascensor con daños importantes. Se observan vidrios rotos y la estructura visiblemente colapsada. Las fotografías también revelan la atención médica que recibieron los heridos en camillas, antes de ser trasladados a los centros de salud.

Estado de salud de los jóvenes

Según información a la que accedió LA NACION, los nueve jóvenes sufrieron politraumatismos. Cinco de ellos fueron trasladados al Hospital Fernández, dos al Hospital Pirovano y los dos restantes al Hospital Rivadavia, pese a los golpes, se encuentran fuera de peligro. No obstante, una joven sufrió fractura de fémur y otra, fractura de peroné.

Causas del desplome bajo investigación

Si bien aún se desconocen los detalles precisos, se barajan varias hipótesis sobre las causas del incidente. Entre ellas, se considera la posibilidad de una falla mecánica en el ascensor o un exceso de peso debido a la cantidad de personas que lo ocupaban, una sobrecarga que podría haber provocado el desplome.

La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Federico Brondini, interviene en el caso y dispuso una consigna policial en el lugar del hecho para llevar a cabo las pericias correspondientes. Estas investigaciones buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.