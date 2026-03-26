Qué se sabe de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibirá este jueves la eutanasia

La historia de Noelia Castillo Ramos atravesó el límite entre lo personal y lo público. Con 25 años, la joven española logró que la Justicia habilitara su pedido de eutanasia, que se realizará este jueves 26 de marzo, luego de más de dos años de disputas legales y un fuerte conflicto familiar.

El caso se convirtió en un símbolo del debate sobre el derecho a una muerte digna en Europa, no solo por la complejidad médica de su situación, sino también por la resistencia judicial impulsada por su propio entorno.

El relato de Noelia Castillo Ramos

Punto de quiebre

El origen de la historia se remonta a octubre de 2022, cuando la joven, tras haber sido víctima de una agresión sexual múltiple, se arrojó desde un quinto piso en un intento de suicidio. A partir de ese momento, su vida cambió por completo.

Como consecuencia de la caída, sufrió una lesión medular irreversible que derivó en una paraplejia total. La imposibilidad de moverse de la cintura hacia abajo, sumada a dolores crónicos e incontinencia, configuró un cuadro que, según evaluaciones médicas, no tenía posibilidad de mejora.

Noelia Castillo Ramos sufrió una lesión medular irreversible que derivó en una paraplejia total

El inicio del pedido y el aval médico

Frente a ese escenario, en 2024 decidió solicitar la eutanasia. En una primera instancia, su pedido fue aprobado por los organismos médicos correspondientes, incluyendo la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que consideró que cumplía con todos los requisitos legales.

Lo que parecía un proceso sanitario regulado pronto se transformó en una disputa judicial de alto impacto.

La oposición de su padre, con el respaldo de la organización Abogados Cristianos, impulsó una serie de recursos judiciales para frenar el procedimiento. Esa intervención dio lugar a un extenso recorrido por distintas instancias judiciales en España.

La oposición de su padre impulsó una serie de recursos judiciales para frenar el procedimiento

Tanto la Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo ratificaron el derecho de la joven a acceder a la eutanasia. Posteriormente, el Tribunal Constitucional rechazó los planteos de la familia al no encontrar vulneración de derechos fundamentales.

El conflicto escaló finalmente hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en marzo de 2026 también desestimó una medida cautelar para frenar el procedimiento, dejando firme la decisión.

Una familia atravesada por el conflicto

Uno de los aspectos más sensibles del caso fue la división dentro de su familia. Mientras su padre sostuvo su rechazo hasta el final, su madre adoptó una postura distinta.

Aunque manifestó no compartir la decisión, eligió acompañarla en el proceso, priorizando el vínculo y el respeto por su voluntad. Esa diferencia expuso la dimensión emocional del caso, atravesado por tensiones, dolor y posturas irreconciliables.

Su último testimonio

La última entrevista de Noelia Castillo Ramos

En su última entrevista televisiva, Noelia describió el impacto físico y emocional que marcó su decisión. Relató una vida atravesada por el dolor constante, el aislamiento y la imposibilidad de proyectar un futuro. “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, concluyó.