Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias para este lunes 6 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y lluvias para este lunes 6 de abril. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en un total de 12 provincias.

Rige una alerta naranja por tormentas en Corrientes, el norte de Entre Ríos, Santa Fe, el sudeste de Santiago del Estero y el sudeste de Chaco. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 milímetros, que pueden superarse de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 6 de abril SMN

A su vez, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para un sector del norte de la provincia de Buenos Aires —que incluye Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro—, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el norte y este de Córdoba, el norte de Santiago del Estero, el oeste de Chaco, Formosa, el noreste de Salta y el este de Jujuy. En estas áreas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, con acumulados entre 30 y 60 milímetros.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias en la ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. En estas zonas también se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, acompañados por actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

Rige una alerta amarilla por lluvias seis provincias argentinas Ricardo Pristupluk

Frente a este escenario, el SMN recomienda, para las zonas bajo alerta naranja, seguir las indicaciones de las autoridades y limitar las salidas solo a lo necesario, permanecer en construcciones cerradas, desconectar electrodomésticos ante posibles ingresos de agua y alejarse de zonas inundables. También sugiere asegurar objetos que puedan volarse, preparar un kit de emergencia y mantener los celulares cargados.

Para las áreas bajo alerta amarilla por lluvias, aconseja evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua, alejarse de zonas anegadas y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa a las viviendas.

El tiempo en CABA

Para este lunes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 20°C y una mínima de 17°C. Se espera una jornada nublada, con lluvias durante el mediodía y la tarde —con hasta 70% de probabilidad de precipitación— y lluvias fuertes hacia la noche. Además, durante la tarde y la noche se prevén vientos de hasta 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se prevé un escenario similar, con una máxima de 20°C y una mínima de 15°C. El día comenzará nublado, con lluvias hacia el mediodía y la tarde y precipitaciones más intensas durante la noche, que se extenderán hasta la mañana del martes. Para el resto de ese día se esperan lluvias y ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora.

En tanto, se esperan máximas y mínimas de 16°C y 13°C en Córdoba, 18°C y 15°C en Tucumán, 17°C y 13°C en Santa Fe y Entre Ríos, 21°C y 15°C en Jujuy y Salta, y 32°C y 22°C en Misiones.

Asimismo, las temperaturas previstas son de 20°C y 13°C en La Rioja, 18°C y 13°C en Santiago del Estero, 16°C y 12°C en San Luis, 21°C y 13°C en San Juan, 18°C y 11°C en Mendoza, 17°C y 12°C en Río Negro, 23°C y 11°C en Chubut y 13°C y 9°C en Santa Cruz.