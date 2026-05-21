Una anestesista fue encontrada muerta en su casa en Corrientes: investigan si fue un crimen

Una anestesista de 37 años fue hallada muerta este jueves en su casa en la ciudad de Esquina, Corrientes. La mujer, identificada como Fátima Bergalli, fue encontrada en el patio del hogar sin signos vitales. Los bomberos denunciaron que intentaron reanimarla sin éxito y que había fallecido hace un tiempo. Investigan si fue víctima de un crimen.

Los bomberos llegaron a la vivienda sobre la calle Sargento Cabral al 700, entre 25 de Mayo y Velasco, tras un llamado de vecinos que alertaron que había un incendio. Sin embargo, al arribar, notaron que no había fuego ni humo, e ingresaron a la casa para verificar que no haya otro foco ígneo. “Un vecino vio un alboroto y pensó que era un incendio, entonces llamó a los bomberos”, dijo el brigadista Gabriel Gutiérrez al medio local TN Esquina Noticias.

Sin embargo, al entrar, se encontraron con lo peor. Bergalli, que era propietaria del hogar, estaba tendida, inconsciente. “Había una mujer tirada en el patio, sin signos vitales. Intentamos hacerle la reanimación y estuvimos aproximadamente 10 minutos, pero no hubo caso. La persona ya estaba hacia rato fallecida por la rigidez de sus piernas y el cuerpo“.

Sargento Cabral al 700 Google Maps

Tras ello, la Policía de Corrientes intervino en el operativo. El medio local Radio del Guaran detalló que en el lugar se encontraba la pareja de la anestesista, identificada como N.M.P., quien dijo que encontró a la mujer sin vida.

Por el momento, el fiscal Gustavo Mosquera quedó a cargo de la causa e investiga una posible muerte por asfixia. La caratula por el momento es de muerte dudosa. La Fiscalía dispuso la realización de una autopsia.

La mujer era reconocida en la ciudad por su profesión, y su fallecimiento conmovió a la comunidad. Cuando se conoció la noticia, medios locales compartieron un flyer que leía: “Esquina está de luto”. También compartía una frase que la profesional usaba en su consultorio. “Dra. Fátima Bergalli. Medicina para el alivio del dolor. Porque aliviar el dolor no es solo tratar síntomas, es devolver calidad de vida y esperanza”, escribieron.

Además, sostuvieron que era “una profesional que dejó huella”. “Empatía, escucha y contención para cada paciente; profesionalidad, formación constante y actualización médica; y compromiso, dedicación y vocación en cada tratamiento. Gracias por tanto, Dra. Fátima. Tu vocación deja huella”, concluyeron.

El flyer compartido por la comunidad Facebook

El posteo se llenó de mensajes de conocidos y personas cercanas a la doctora. Mariel, una allegada de la mujer, publicó varias imágenes de las dos juntas desde la infancia. “Sé que voy a escribir esto sólo para expresar de alguna forma lo que me pasa. Querida Dra., ruego a Dios paz para tu alma, que te encuentres con tu mamá y tu papá y agradezco todos los momentos que tuvimos juntas. Hoy fui a tratar de ver si su esposo está contenido, si alguien lo acompaña; si su familia ya llegó aquí. Si alguno sabe (yo no lo conocí personalmente) o es su amigo asegúrense, por favor, de que sea así. Gracias”, señaló.

Otra mujer, María de Los Ángeles, comentó que Bergalli había sido la doctora de su madre. “Querida doc. Q.E.P.D., excelente profesional, una calidad humana increíble, tuvimos la dicha de que la atiendas a mamá. Siempre educada, amorosa, cariñosa con su paciente”, contó.

Y sumó: “Me vuelve a la mente cuando fuiste al sanatorio y te despediste de mamá con tanto cariño, besándole la frente y hablándole con mucho amor. Les dije a mis hermanos. Seguro ve en mamá a su mamá que también falleció de cáncer. Volá alto, mi corazón, y que Dios te reciba en su santa gloria, ya estás con tu mami y tu papá, que brille para vos la luz que no tiene fin, hermosa”.

“Descansa en paz Fátima junto al señor, tu mamá y abuelos. Mis pésames a sus familiares”, expresó otra allegada, Elsa Raquel. “QEPD vecinita que saludaba con su sonrisa desde pequeña!!”, escribió Rita.