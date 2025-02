Pronóstico del tiempo: el verano no se rinde esta semana en Buenos Aires y la Costa Atlántica

Jueves: el verano está de vuelta

Para hoy se espera otra jornada térmicamente tranquila, disfrútela porque será la última de estas características de esta semana. Se espera un amanecer con cielo mayormente despejado, viento leve desde el norte y mínima de 21ºC. El descenso de aire caliente y la insolación moldearán un día de mucha amplitud térmica así que no se abrigue más de la cuenta al salir de casa. El termómetro iniciará una carrera a media mañana del jueves hasta entregar una tarde de verano, con mucho sol, un poco más ventosa y máxima de 32ºC. Se espera un cierre templado, térmicamente incómodo con 27ºC a la noche —donde se podrá observar la Luna Nueva— casi avisando que el termómetro empieza a tomar carrera con la llegada de una masa de aire caliente al estuario.

Viernes: tarde de sol y calor intenso

Comienza el episodio de altas temperaturas en el Río de la Plata. El amanecer mostrará viento moderado desde el noroeste, cielo parcialmente inestable y mínima de 23ºC. Nuevamente el mercurio las tendrá todas a su favor contando con el espaldarazo solar y la circulación de aire caliente para ofrecer una nueva tarde de calor intenso, aunque no sofocante todavía, con 33ºC de máxima que podrían ser duros de sobrellevar para todo aquel al que le toque moverse bajo el sol o trabajar a la intemperie. La noche volverá a mostrar valores altos que obligarán al ventilador a dejarlo todo, aunque podrían ser del agrado de los que decidan salir con 28ºC hacia el final del día.

Sábado: un día de pileta

Comienza un fin de semana que hará las delicias de todos aquellos que hicieron planes de pileta. Se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado desde el norte y 24ºC de piso térmico. Sin entradas de aire frío nuestra columna se seguirá calentando para llevarnos a la primera tarde de calor fuerte, se irán alternando algunos pasajes soleados con otros tramos más nubosos, el viento se irá intensificando hasta que el aire caliente se asemeje al aliento del dragón que envalentonará al termómetro a superar los 34ºC. Algunos modelos señalan que alguna precipitación puntual y aislada favorecida por el arribo de aire inestable y el sobrecalentamiento de nuestra masa de aire podría ser de la partida. La noche del sábado no dará tregua con el viento templado colgando la temperatura nocturna en 29ºC para moldear otra noche difícil para dormir.

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires apunta que el sábado será un día de pileta (Fuente: Pexels)

Domingo: tarde de calor extremo

La llegada de aire caliente y húmedo arrimará mucha nubosidad en la jornada dominical lo cual nos tapará un poco el sol, aunque será un pobre aliciente ante las altas temperaturas que se esperan. El amanecer promete calor desde temprano con el mercurio largando desde 27ºC. Se espera el pico de temperatura de toda la semana en una tarde con 36ºC de máxima que pueden desalentar a salir de casa, a menos que se busquen una pileta o una buena porción de sombra al aire libre. La noche no tendrá piedad el domingo, en un cierre con 30ºC, no se desanime porque la veleta empezará a moverse a la medianoche con algunas intromisiones de aire más fresco que promoverán un leve descenso del mercurio durante la madrugada, incluso alguna lluvia cortita al final del día no estaría fuera de libreto.

El verano no se rinde y pelea hasta el final. Se espera un fin de semana con mucho calor, las máximas podrían superar los 36ºC

Spoiler alert

La temperatura irá bajando gradualmente con el correr de los días comenzando con 32ºC para el lunes y 30ºC para el martes. Se espera una semana inestable de punta a punta donde cada jornada tendría alguna probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico para la Costa Atlántica

La apreciación térmica llegará también hasta la arena bonaerense con 30ºC para hoy y 29ºC para el viernes y sábado. A partir del domingo subirá aún más la temperatura, aunque convivirá con una permanente inestabilidad, se aguardan varios días con 32ºC y probabilidad de tormentas aisladas.

La posibilidad de días con 32ºC y probabilidad de tormentas aisladas está en el pronóstico de los próximos días para la Costa Atlántica Marcelo Aguilar Lopez

Eso es todo, amigos. El verano peleará hasta el final, después del repliegue del martes con una mañana semi invernal volverá a la carga con una saga de máximas muy altas a las que poco les faltará para homologarse como “ola de calor”, por suerte las temperaturas más estridentes se darán en el marco del fin de semana como para que se sufran menos e incluso, hasta alguno las disfrute. Los pronósticos a mediado plazo ya anticipan que la próxima semana sería térmicamente mucho más tranquila y que los primeros días de marzo serían frescos por lo que hay altas chances de que las altas temperaturas de mañana en adelante constituyan el último evento de calor extremo de la temporada veraniega.

Hasta la semana que viene

