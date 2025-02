Hay alerta por calor extremo para este miércoles 12 de febrero y continúan las tormentas en algunas zonas del país

Luego de una jornada de martes con lluvias intensas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -las cuales provocaron destrozos, árboles caídos y usuarios sin luz-, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 12 de febrero rigen alertas por lluvias y tormentas en 9 provincias, mientras que el centro y norte del país está bajo advertencia por calor extremo.

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las altas temperaturas -donde hay un aviso de nivel rojo- son Corrientes (38.5°C), Santa Fe (32.1°C), Formosa (38.1°C), Chaco (38.8°C), Santiago del Estero (40.4°C), Tucumán (33.9°C), Catamarca (39.2°C), La Rioja (39.6°C), San Juan (32°C) y San Luis (27.6°C). Estas condiciones fueron calificadas como “muy peligrosas” y se advirtió que pueden afectar a todas las personas, incluso a las más saludables.

En menor medida, otros sectores de San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Formosa, así como Misiones (32.3°C), Córdoba (28.4°C) y Salta (28.9°C), están bajo advertencia por una alerta naranja por altas temperaturas. Otros puntos del norte de Salta y Misiones y parte del oeste de Entre Ríos (30.4°C) tienen una alerta amarilla.

El mapa de las alertas para este miércoles. SMN

Por su parte, el clima en la Ciudad y el conurbano bonaerense se mantendrá en parámetros similares a los del martes, cuando, luego de una seguidilla de días agobiantes, el calor disminuyó. En el AMBA la mínima pronosticada es de 19°C y la máxima de 28°C, mientras que la humedad se espera que se aproxime al 90% y el cielo estará mayormente nublado.

En las provincias del sur, donde no se anticipan condiciones adversas. En Río Negro la media será de 21.7°C, mientras que en Rawson de 17.6°C; en Neuquén, 27.8°C; en Río Gallegos, 12.4°C.

Para enfrentar las altas temperaturas, el SMN recomendó:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Siguen las tormentas

Según advirtió el Servicio Meteorológico, 9 provincias del centro y norte del país están bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes, lo que puede implicar “capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”. Se trata de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe y Tucumán, en donde se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían estar entre los 60 y 90 kilómetros por hora.

Los valores de precipitación acumulada estarán entre 15 y 40 milímetros. Esto se suma a que en Tierra del Fuego también rige un aviso nivel amarillo pero por lluvias que serán un poco más leves.

Este martes, las tormentas afectaron fuertemente a la Ciudad. Domitila Dellacha

Frente a esto, se aconseja no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

LA NACION