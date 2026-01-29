Hay alerta roja, naranja y amarilla por calor y tormentas para este jueves 29 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas rojas, naranjas y amarillas por altas temperaturas y tormentas para este jueves 29 de enero. Según indicó el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 15 provincias afectadas por estos fenómenos que pueden, en algunos casos, hasta generar impactos en la salud y en el desarrollo de las actividades cotidianas.

En particular, rige una alerta roja por calor extremo en el oeste de La Pampa, en los departamentos de Chical Co y Puelén; en un sector del norte de Río Negro, que abarca el este de El Cuy y General Roca; y en el este de Neuquén, en las zonas de Confluencia, el este de Añelo, el este de Pehuenches y Picún Leufú. Según precisó el SMN, este nivel de alerta implica temperaturas “muy peligrosas”, que “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

También se emitió una alerta naranja por altas temperaturas en distintas zonas de Corrientes, entre ellas Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé. De acuerdo con el organismo, este nivel advierte sobre temperaturas que pueden resultar “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

En tanto, la alerta amarilla por altas temperaturas alcanza al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Misiones, el norte de Corrientes, el oeste de Entre Ríos, el sur de Neuquén, el centro y oeste de Río Negro y el oeste de Chubut. Para estas zonas, el SMN indicó que se esperan valores térmicos que pueden generar efectos leves a moderados en la salud, aunque advirtió que pueden resultar peligrosos para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 29 de enero SMN

Por otra parte, rige una alerta amarilla por tormentas en Misiones, Jujuy, el oeste de Salta, Tucumán, el centro y oeste de Catamarca, el oeste de La Rioja, el oeste de San Juan y el noroeste de Mendoza. En estas regiones, el SMN anticipó la posibilidad de tormentas fuertes y, de forma aislada, severas, que podrían estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Frente a este escenario, el SMN recomienda, ante las alertas por altas temperaturas, aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol en horas centrales del día, prestar especial atención a niños, personas mayores y grupos de riesgo, reducir la actividad física y permanecer en ambientes ventilados o acondicionados. También sugirió evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas y optar por una alimentación liviana, rica en frutas y verduras. En caso de síntomas como mareos, agotamiento, piel seca, náuseas o desmayo, se aconseja solicitar asistencia médica inmediata y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, refrescarla y ofrecerle agua.

En relación con la alerta amarilla por tormentas, el organismo aconsejó evitar salir durante los eventos más intensos, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas y, si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

El clima en el AMBA

Para este jueves, en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 21°C. El SMN informó que el cielo estará algo nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche se presentará parcialmente nublado, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Para los próximos días se prevén condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se anticipa un panorama similar, con una máxima de 30°C y una mínima de 23°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará algo nublado y hacia la tarde y la noche se presentará parcialmente nublado. Para el viernes y el sábado se esperan temperaturas en rangos similares, mientras que a partir del domingo se pronostica un ascenso térmico.

En el resto del país, el SMN prevé para este jueves una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 22°C en Córdoba; 32°C y 20°C en Tucumán; 33°C y 21°C en Santa Fe; 33°C y 21°C en Entre Ríos; 32°C y 20°C en Jujuy; 29°C y 18°C en Salta; 35°C y 25°C en Misiones; 34°C y 24°C en La Rioja; 34°C y 23°C en Santiago del Estero; 34°C y 23°C en San Luis; y 36°C de máxima con una mínima de 23°C en San Juan.

En tanto, se esperan 33°C de máxima y 24°C de mínima en Mendoza; 29°C y 21°C en Río Negro; 27°C y 18°C en Chubut; y en Santa Cruz una máxima de 29°C con una mínima de 12°C, según detalló el SMN.