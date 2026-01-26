¿Hasta cuándo sigue la ola de calor? Este es el pronóstico del clima en el AMBA para esta semana

El AMBA atraviesa una semana de calor intenso, que alcanzará su pico este lunes; a partir del miércoles, se espera una baja en la temperatura: seguirá el calor, pero será menos agobiante.

Clima del lunes: otro día de calor insoportable

Para hoy se espera un día de pésimas condiciones meteorológicas, sin atenuantes. El mercurio inició su marcha desde muy arriba con 26ºC de piso térmico, cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el norte. Estaremos desde temprano rezándole a cada nube que cruce nuestro cielo; esperemos que la cobertura nubosa nos tape el sol lo más posible. Se trata de una jornada que alternará pasajes nubosos con otros segmentos soleados, los cuales representarán un duro desafío para aquellos que se muevan por la vía pública. Se espera una tarde que representará el pico de calor de esta saga de altas temperaturas cuando el termómetro marque los 36ºC, con cielo mayormente nublado y viento moderado desde el noreste. Hacia la noche se calmará el viento y soplará muy débilmente desde el sur, casi sin aportar aire frío para atenuar la temperatura, pero sí para generar una ligera inestabilidad. El cierre se dará a 30 °C, en una nueva noche donde costará dormir.

Clima del martes: última tarde de calor intenso

El martes será el último día de la hilera de jornadas sofocantes. Se mantendrá el suave viento sur que ahora tendrá una chance un poco más alta de promover una tanda de chaparrones que traiga un alivio momentáneo en un amanecer. Además, el cielo estará parcialmente nublado y habrá una mínima de 24ºC. La jornada mostrará nubosidad variable, por suerte sin descenso significativo de aire caliente. De todos modos, no habrá todavía con un ingreso de aire frío que remueva toda nuestra columna totalmente sobrecalentada; de hecho, será una jornada con viento calmo, lo cual hará más difícil sobrellevar el calor. De todas formas, el mercurio no sobrepasará los 34ºC, pero la humedad relativa obligará a un recálculo mayor de sensación térmica. Hacia el final de la tarde y por el resto del día contaremos con algunas horas con ráfagas desde el este y sudeste para facilitar el descenso nocturno de temperatura que se notaría recién a la madrugada. La noche cerrará con 28ºC y conservará la baja probabilidad de lluvia.

Clima del miércoles: leve descenso de temperatura

Si bien el miércoles no traerá el alivio definitivo, mostrará una importante atenuación del calor, lo que nos sacará del segmento de temperaturas extenuantes. Se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve del sudeste y mínima de 24ºC. Si bien seguiremos esperando por una entrada potente y sostenida de aire frío y seco que no llegará, se acabará el dominio del cuadrante norte y eso se notará durante gran parte de la jornada. Se prevé una tarde con mucha nubosidad, ligeramente inestable, con viento del noreste para empujar el mercurio hasta 32ºC y dejarnos una tarde de calor intenso, pero no sofocante. Al cerrar el día, contaremos con viento leve desde el río en una noche templada con 27ºC.

Clima del jueves: caluroso, pero no agobiante

El jueves mantendrá la veleta inquieta, lo que nos mantendrá a salvo del calor extremo, pero seguirá en deuda con el anuncio de llegada de algún frente frío. El amanecer prevé cielo despejado, viento leve del sudeste y mínima de 23ºC. Si bien no empezaremos el día tan acalorados, rápidamente el sol apuntalará al mercurio para que inicie una nueva carrera hacia el calor intenso, aunque no contará con el respaldo del descenso de aire caliente. La veleta rotará a la tarde para anunciar algunas horas de viento caliente, lo que abrirá un nuevo pasaje de inestabilidad con probabilidad de alguna lluvia cortita que difícilmente llegará, aunque aportará más cobertura nubosa. Se esperan 32ºC promediando el día, con cielo algo nublado y viento leve desde el noreste. Hacia el atardecer volverá a ingresar aire fresco desde el este, esta vez con ráfagas débiles, para calmar un poco al termómetro en un cierre con 25°C, toda una ganga a como están las cosas.

Clima del viernes: rezándole al frente frío

Otro día sin descenso significativo de aire caliente, aunque tampoco mostrará la entrada de un frente frío que nos saque esta masa de aire calurosa y húmeda de encima. Se espera un amanecer con viento leve del noreste, cielo ligeramente nublado y el mercurio largará desde 23ºC. A media mañana llegará viento desde el río, que mantendrá su composición este durante gran parte de la jornada. La tarde exhibirá un poco más de nubosidad, con el termómetro frenado por la circulación de aire fresco, por lo que se recortará en 31ºC. De todas formas, el viento desde el este aportará más humedad y habrá que ver si eso no se traduce en una percepción mucho más alta de la temperatura. La noche podría mostrar viento desde el sudeste para moderar los registros nocturnos en 24ºC.

Borrador del fin de semana

El sábado alternará viento del noreste por la mañana y del sudeste en la tarde y noche, lo que contendrá al mercurio en 31ºC en una jornada con sol intermitente. El domingo mostrará menos circulación de viento templado y un poco más de nubosidad, lo que promete ser la mejor tarde de la semana, en términos térmicos, con máxima de 29ºC.

Eso es todo, amigos. Si bien falta mucho para la entrada de un frente frío que remueva todo este calor y, a pesar de que todavía no podamos enunciar un alivio, a partir del miércoles tendremos una atenuación de las temperaturas. Recién febrero promete generosas y sostenidas entradas de aire frío, pero faltan nueve días para ese escenario. De todas formas, hay que reconocer que, más allá de las tardes calurosas y las noches incómodas, no será ni por asomo de las olas de calor más hostiles que hemos sufrido. Solo queda esperar hasta mitad de semana para que el calor se aplaque un poco y nos saque del segmento sofocante. Hoy tendremos la jornada más dura de toda la hilera de días calurosos con 36ºC de máxima, lo que hará que enero parezca interminable.

