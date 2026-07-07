Hay alerta naranja y amarilla por frío extremo, nevadas y vientos para este martes 7 de julio: las provincias afectadas

En medio de un fin de semana con bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por frío extremo, nevadas y vientos para este martes 7 de julio en 12 provincias del país, lo que puede implicar un “efecto moderado a alto en la salud”.

Según señaló el organismo nacional, la alerta amarilla por frío extremo rige en Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, San Juan, La Rioja, San Luis y la región este de Buenos Aires. En esos distritos, la mínima puede llegar a 1°C. Sobre este nivel de advertencia, el SMN indicó que las temperaturas “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

Frente a estas condiciones, el SMN emitió una serie de recomendaciones: evitar la exposición prolongada al frío y, si es necesario salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También aconsejó mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La franja cordillerana, bajo alerta

Por otro lado, el SMN emitió una alerta naranja nevadas y vientos fuertes para el cordón cordillerano de Neuquén y Río Negro. Además, en esa zona se prevén lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 15 milímetros, sin descartar que se registren precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

En este contexto, el organismo recomendó evitar salir, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de puertas, ventanas, árboles y postes, y extremar las precauciones al conducir.

El descenso térmico persiste en la Argentina

Finalmente, las alertas amarillas por viento y lluvia rigen para la zona este de Neuquén y Chubut. En ambas provincias se prevén valores de agua acumulada de entre 10 y 30 milímetros. Además, no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Ante este cuadro, el organismo meteorológico recomendó:

Evitar actividades al aire libre.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informarse por las autoridades y tenar siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las condiciones se mantendrán similares a las de los últimos días, con bajas temperaturas y cielo parcialmente nublado.

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima que comenzó en 5°C y una máxima que llegará a los 17 grados. Durante la mañana y el mediodía se prevé la aparición de bancos de neblina, mientras que por la tarde podría registrarse una leve salida del sol, Durante toda la jornada habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora. Para el miércoles están previsto un cielo encapotado.

El martes tendrá 2°C de mínima

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se espera una jornada con temperaturas de entre 1°C y 10°C. También con niebla durante la mañana y el mediodía, por la tarde y la noche se prevén lluvias con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones. A su vez, para el comienzo de la semana se pronosticó niebla y un leve aumento de la temperatura.

En tanto, el SMN informó que en Córdoba se esperan temperaturas de entre 1°C y 14°C; en Tucumán, entre 3°C y 11°C; en Santa Fe, entre 4°C y 14°C; en Entre Ríos, entre 4°C y 13°C; en Jujuy, entre 1°C y 12°C; en Salta, entre 1°C y 12°C; en Misiones, entre 9°C y 18°C; y en La Rioja, entre 0°C y 12°C. Por su parte, en Santiago del Estero se anticipan temperaturas de entre 3°C y 15°C; en San Luis, entre 0°C y 10°C; en San Juan, entre -3°C y 11°C; en Mendoza, entre -2°C y 9°C; en Río Negro, entre 1°C y 9°C; en Chubut, entre -1°C y 7°C; y en Santa Cruz, entre -4°C y 5°C.