Lanzan una alerta amarilla por frío extremo en 11 provincias para este martes 7 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 7 de julio una alerta amarilla por frío extremo que afecta a 11 provincias del país. Según advirtió el organismo, en los distritos bajo riesgo, las marcas mínimas podrían perforar el piso de 1°C, lo que representa un “peligro moderado para la salud, especialmente en los grupos de riesgo”.

Según señaló el organismo nacional, la alerta amarilla por frío extremo rige en Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, San Juan, La Rioja, Santa Fe, San Luis y en la región este de Buenos Aires. En esos distritos, la mínima puede bajar a 1 °C. Sobre este nivel de advertencia, el SMN indicó que las temperaturas “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

Frente a este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones: evitar la exposición prolongada al frío y, si es necesario salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También aconsejó mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El mapa de alertas del SMN para este martes

Por otro lado, el SMN emitió una alerta naranja por lluvias fuertes para el cordón cordillerano de Neuquén y Río Negro, donde se prevén lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, sin descartar precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

En este contexto, el organismo recomendó evitar salir, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de puertas, ventanas, árboles y postes, y extremar las precauciones al conducir.

En el caso de Chubut, esta alerta por lluvias se presenta con un nivel amarillo, por lo que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 15 milímetros, pudiendo ser superados localmente.

El mapa de alertas por temperaturas extremas

Finalmente, rige un aviso amarillo por vientos fuertes en Neuquén, provincia que será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Ante este cuadro, el organismo meteorológico recomendó:

Evitar actividades al aire libre.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilar vehículos y viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las condiciones se mantendrán similares a las de los últimos días, con bajas temperaturas y cielo parcialmente nublado.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima que comenzó en 1°C y una máxima que llegará a los 17°C. Durante toda la jornada habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora y el cielo se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se espera una jornada con temperaturas de entre 1°C y 10°C. También con niebla durante la mañana y el mediodía, por la tarde y la noche se prevén lluvias con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones. A su vez, para el comienzo de la semana se pronosticó niebla y un leve aumento de la temperatura.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 19°C y 3°C en Catamarca; 16°C y 0°C en Chaco; 13°C y 2°C en Chubut; 23°C y 0°C en Córdoba; 17°C y 1°C en Corrientes; 17°C y 5°C en Entre Ríos; 15°C y 1°C en Formosa; 16°C y -1°C en Jujuy; 18°C y 2°C en La Pampa; 16°C y 0°C en La Rioja; y 15°C y 1°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 16°C y 3°C en Misiones; 18°C y 3°C en Neuquén; 16°C y 2°C en Río Negro; 16°C y -3°C en Salta; 17°C y 0°C en San Juan; 19°C y 6°C en San Luis; 5°C y -1°C en Santa Cruz; 18°C y 1°C en Santa Fe; 20°C y -3°C en Santiago del Estero; 4°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 18°C y 3°C en Tucumán.