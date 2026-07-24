Hay alerta roja y amarilla por frío extremo y nevadas para este viernes 24 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 24 de julio una serie de alertas rojas y amarillas por frío extremo y nevadas en diferentes regiones del país. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan “fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La mayor peligrosidad se concentra en la provincia de Santa Cruz, donde rige una alerta roja por frío extremo. En esas áreas, el organismo advirtió que los fenómenos meteorológicos pueden afectar a todas las personas. La temperatura mínima, en estos casos, podría llegar a -11 °C.

En el caso de la provincia de Tierra del Fuego, el aviso por temperatura extrema es de nivel amarillo, lo que implica que podría haber efectos en la salud de los ciudadanos que viven en las zonas afectadas.

Todas las alertas climatológicas, según el SMN

En el extremo sur de Santa Cruz y el cordón cordillerano de Río Negro, Chubut y Neuquén rige una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad, por momentos fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

A partir de este escenario, el ente meteorológico recomienda evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otro lado, en esa misma área geográfica pero de las provincias de Mendoza y San también rige el mismo alerta por nevadas intensas y persistentes, donde se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 30 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad.

El extremo sur de la Argentina, castigado por el frío

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre los 12°C y los 15°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada y la probabilidad de lluvias asciende al 40% durante la tarde. Además, no se descarta que la caída de agua venga acompañada de actividad eléctrica.

Un cierre de semana bajo agua se aproxima en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, por su parte, la mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 18°C. También se prevé cielo seminublado y chaparrones aislados.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 7°C en Catamarca; 18°C y 11°C en Chaco; 10°C y 1°C en Chubut; 14°C y 7°C en Córdoba; 18°C y 11°C en Corrientes; 15°C y 10°C en Entre Ríos; 18°C y 11°C en Formosa; 13°C y 5°C en Jujuy; 13°C y 5°C en La Pampa; 16°C y 6°C en La Rioja; y 11°C y 3°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 20°C y 13°C; 11°C y 4°C en Neuquén; 11°C y 2°C en Río Negro; 13°C y 0°C en Salta; 12°C y 2°C en San Juan; 12°C y 4°C en San Luis; 1°C y -16°C en Santa Cruz; 15°C y 10°C en Santa Fe; 18°C y 7°C en Santiago del Estero; 2°C y -5°C en Tierra del Fuego; y 15°C y -8°C en Tucumán.