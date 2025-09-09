Hay alertas naranjas y amarillas por nevadas, lluvias y viento zonda para este martes 9 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas para este martes 9 de septiembre que incluyen niveles naranja y amarillo por nevadas, lluvias y viento zonda en cinco provincias. El organismo advirtió que algunos de los fenómenos pronosticados pueden ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Según detalló el SMN, rige una alerta naranja por nevadas en el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén. En estas zonas se esperan acumulaciones de entre 50 y 70 centímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual. En áreas de mayor altura, la situación podrá verse agravada por viento blanco y reducción de visibilidad. En sectores bajos, no se descarta la presencia de lluvia y nieve mezclada.

También en el sudoeste de Neuquén se declaró alerta naranja por lluvias. El organismo anticipó valores acumulados de entre 40 y 60 milímetros, que podrían superarse localmente. En zonas altas, se prevé que la lluvia pueda combinarse con nieve.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 9 de septiembre.

En paralelo, rige una alerta amarilla, también por lluvias, en el oeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. El área será afectada por precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulaciones de entre 20 y 40 milímetros. No se descarta la presencia de lluvia y nieve mezclada en sectores elevados.

El SMN también informó una alerta amarilla por nevadas en el noroeste de Neuquén y en el noroeste de Chubut. Se prevén acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, con posibilidad de superarse localmente. En las zonas de mayor altura, se espera reducción de visibilidad por viento blanco, mientras que en áreas más bajas podría registrarse lluvia y nieve combinada.

En el sur de Mendoza rige una alerta amarilla por viento zonda. Según el organismo, este fenómeno podrá alcanzar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que superen los 65 km/h en forma puntual. El viento zonda puede generar una súbita reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y muy baja humedad relativa.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 23°C. Se prevé neblina por la mañana, cielo despejado hacia el mediodía, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado durante la noche.

En el centro del país y la región pampeana la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 24°C. El cielo estará despejado durante la mañana, el mediodía y la tarde. Por la noche se anticipa un aumento de la intensidad del viento, con velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

En la región de Cuyo la temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 27°C. El día se presentará mayormente despejado, con vientos de hasta 22 km/h durante la tarde y la noche.

En el norte del país la temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 24°C. El cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada, con vientos de hasta 22 km/h en horas de la tarde.

En la Patagonia la mínima será de 5°C y la máxima de 12°C. El cielo estará mayormente nublado por la mañana, con lluvias aisladas durante el mediodía y la tarde. Por la noche volverá a predominar la nubosidad. La probabilidad de precipitación será de hasta 40% en las horas centrales del día. Se esperan vientos de hasta 31 km/h desde el mediodía y ráfagas de hasta 59 km/h hacia la noche.



