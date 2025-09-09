Hay alertas naranjas y amarillas por nevadas, lluvias y viento zonda para este martes 9 de septiembre: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico advirtió que en algunas zonas podrá registrarse viento blanco y reducción de visibilidad
- 4 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas para este martes 9 de septiembre que incluyen niveles naranja y amarillo por nevadas, lluvias y viento zonda en cinco provincias. El organismo advirtió que algunos de los fenómenos pronosticados pueden ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Según detalló el SMN, rige una alerta naranja por nevadas en el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén. En estas zonas se esperan acumulaciones de entre 50 y 70 centímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual. En áreas de mayor altura, la situación podrá verse agravada por viento blanco y reducción de visibilidad. En sectores bajos, no se descarta la presencia de lluvia y nieve mezclada.
También en el sudoeste de Neuquén se declaró alerta naranja por lluvias. El organismo anticipó valores acumulados de entre 40 y 60 milímetros, que podrían superarse localmente. En zonas altas, se prevé que la lluvia pueda combinarse con nieve.
En paralelo, rige una alerta amarilla, también por lluvias, en el oeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. El área será afectada por precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulaciones de entre 20 y 40 milímetros. No se descarta la presencia de lluvia y nieve mezclada en sectores elevados.
El SMN también informó una alerta amarilla por nevadas en el noroeste de Neuquén y en el noroeste de Chubut. Se prevén acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, con posibilidad de superarse localmente. En las zonas de mayor altura, se espera reducción de visibilidad por viento blanco, mientras que en áreas más bajas podría registrarse lluvia y nieve combinada.
En el sur de Mendoza rige una alerta amarilla por viento zonda. Según el organismo, este fenómeno podrá alcanzar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que superen los 65 km/h en forma puntual. El viento zonda puede generar una súbita reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y muy baja humedad relativa.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 23°C. Se prevé neblina por la mañana, cielo despejado hacia el mediodía, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado durante la noche.
En el centro del país y la región pampeana la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 24°C. El cielo estará despejado durante la mañana, el mediodía y la tarde. Por la noche se anticipa un aumento de la intensidad del viento, con velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.
En la región de Cuyo la temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 27°C. El día se presentará mayormente despejado, con vientos de hasta 22 km/h durante la tarde y la noche.
En el norte del país la temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 24°C. El cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada, con vientos de hasta 22 km/h en horas de la tarde.
En la Patagonia la mínima será de 5°C y la máxima de 12°C. El cielo estará mayormente nublado por la mañana, con lluvias aisladas durante el mediodía y la tarde. Por la noche volverá a predominar la nubosidad. La probabilidad de precipitación será de hasta 40% en las horas centrales del día. Se esperan vientos de hasta 31 km/h desde el mediodía y ráfagas de hasta 59 km/h hacia la noche.
