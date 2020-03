Evangelina Himitian Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020 • 15:45

Sandra Casert lo pensó dos veces. La casa iba a ser un caos si sus tres hijos, ella y su marido permanecían todo el día adentro, por la cuarentena por el coronavirus . Lo habló con Federico, su marido y finalmente lo decidieron juntos. Llamaron a Noelia, la señora que trabaja con ellos en las tareas de la casa, para pedirle que por estas semanas no venga. "Si decidimos hacer la cuarentena como se está pidiendo, es importante restringir el ingreso de gente. Además, ella misma tiene hijos que no tienen clases y se tiene que quedar con ellos", dice Sandra.

No son pocas las familias que por estas horas, con la nueva dinámica que planteó el esquema de restricciones dispuestas por el presidente de la Nación , se encontraron frente a este dilema. ¿Qué debe hacerse con el personal que realiza tareas domésticas y de cuidado durante la indicación de quedarse en casa?

La primera respuesta que se explica desde la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares es que las personas que realizan tareas de limpieza o cuidado y tienen hijos a cargo, deben recibir licencia y quedarse con sus hijos en casa, tal como lo dispuso la Presidencia, para todos los trabajadores. Lo mismo si la persona tiene más de 65 años.

¿Qué hay que hacer si no responde a ninguna de las dos características? Las autoridades sanitarias señalan que hay que restringir lo más posible los contactos de proximidad durante la cuarentena. Por eso, es conveniente relevar a estas personas de las tareas domésticas, abonándoles de todas formas sus haberes.

Aunque todavía no hay aclaraciones oficiales sobre si las empleadas domésticas tienen que continuar yendo a trabajar o no. Ante esta situación, distintas organizaciones que nuclean a las empleadas domésticas manifestaron su malestar por la situación y pidieron que no se les recorten los ingresos, estén o no registradas.

Cronograma familiar

Algunas familias, como la de Sandra, deciden organizar un cronograma para que todos los miembros colaboren en mantener la casa limpia y ordenada. "Estamos mucho tiempo juntos, todo se desordena. Ayer fue la primera experiencia, sin ayuda y anoche mismo decidimos con mi marido organizar una lista de tareas y responsabilidades. Tomás, Tadeo y Lía, todos tienen sus tareas. Como barrer el comedor, poner la mesa o secar los platos. Fede y yo tenemos también nuestras áreas. Si no es imposible trabajar desde casa, atender a la familia y mantener todo en su lugar si todo depende de mí", dice Sandra.

En la Argentina el 96,5% de los puestos en trabajo doméstico lo ocupan las mujeres, según datos del ministerio de Economía de la Nación. Es uno de los sectores más feminizado, y también precarizado. Todavía es alto el porcentaje de trabajo no está registrado.

Otra situación distinta se plantea cuando algún miembro de la familia viajó a alguna de las zonas de riesgo y debe realizar un período de aislamiento sanitario, se debe dispensar al personal doméstico de asistir a trabajar.

"Durante el período de aislamiento-"cuarentena", los trabajadores no deben concurrir a trabajar y se les debe abonar su remuneración", publica en un comunicado la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. Y sigue: "Si el/la empleador/a quisiera obligar a la/el trabajadora/or a concurrir a trabajar, pese a estar en una hipótesis de "cuarentena" (aislamiento obligatorio), la/los trabajadoras/es deben mandar un telegrama (laboral - gratuito), dándole las razones por las que no van a concurrir a prestar servicios, durante el lapso de los catorce (14) días que se mantenga la cuarentena o aislamiento; ello, por razones de salubridad, pública y personal y, dada la emergencia sanitaria establecida en el Decreto N° 260/2020 (B.O. 12/03/2020); incluso en reguardo de evitar el contagio o la propagación del coronavirus COVID-19", dice el comunicado.

Ayer, en España, se hizo un cacerolazo y un homenaje a las trabajadoras domésticas. Por redes sociales se convocó con el hashtag (etiqueta) #CuidaAQuienTeCuida.