Para este jueves 5 de febrero se espera paro de trenes que provocaría una jornada de interrupción total en el servicio ferroviario nacional. Se trata de un “plan de lucha” que convocó por el sindicato de conductores de locomotoras, La Fraternidad. En ese sentido, muchas personas se preguntan si sigue en pie o no para buscar alternativas de viaje.

¿Hay paro de trenes mañana, jueves 5 de febrero?

El paro de trenes de este jueves sigue en pie, al menos que el Gobierno recurra a la conciliación conciliadora

Este miércoles La Fraternidad ratificó el paro de trenes para mañana. El secretario general del gremio, Omar Maturano, señaló esta mañana que ayer no se pudo llegar a un acuerdo salarial, por lo que el paro sigue en pie. “Desde que asumió este Gobierno nos deben el 56% a lo que hace a la inflación. Y el 18% a lo que hace nueve meses para atrás”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

De todos modos, puntualizó que puede haber una forma de llegar a un acuerdo, pero es solo si acuerdan un aumento acorde a la inflación para el mes de diciembre, sumado a un bono no remunerativo. “Si queremos convivir y sacar esto para adelante, convivamos, pero también conservemos un poco la dignidad, ¿no? Nosotros queremos conservar la dignidad“, dijo en ese sentido.

De todos modos, el Gobierno aún no ha dictado la conciliación obligatoria y la posibilidad sigue latente para levantar la medida de fuerza. Ante este escenario, el gremio adelantó que, de ser dictada, acatarán la resolución.

¿Cuánto tiempo durará el paro de trenes?

El paro de trenes duarará 24 horas este jueves Rodrigo Abd - AP

La interrupción de actividades del servicio ferroviario tendrá una duración de 24 horas. El paro comenzará a las 00 del jueves 5 de febrero y se extenderá durante toda la jornada, con la previsión de que los servicios ferroviarios retomen su cronograma habitual a partir de la medianoche del viernes 6 de febrero. Esta extensión garantiza la paralización total de las tareas durante todo el día jueves en todas las líneas afectadas.

¿Cuáles son las líneas de trenes afectadas?

La huelga de maquinistas afectará a la totalidad del transporte ferroviario nacional, tanto de pasajeros como de carga. Específicamente, no habrá servicios en las siguientes operadoras y líneas:

Trenes Argentinos Pasajeros (todas las líneas de corta y larga distancia).Belgrano Cargas S.A. (incluyendo las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín).

Metrovías S.A.

Ferrovías SAC.

Esto implica que los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del interior del país deberán buscar alternativas de transporte debido a la cancelación total de los cronogramas vigentes duranteel jueves.

¿Qué reclama La Fraternidad?

El sindicato fundamenta su plan de lucha en dos ejes principales: un reclamo salarial urgente y las denuncias sobre el estado crítico de la infraestructura ferroviaria.

El comunicado de La Fraternidad donde anuncia el paro de trenes de este jueves 5 de febrero

En cuanto a los salarios, el gremio calificó la última oferta de recomposición como “burda” e “insuficiente”. Sostuvo que los conductores perdieron entre el 50% y el 60% de su poder adquisitivo durante el último año.

La última propuesta salarial de las empresas ferroviarias fue de un 2% en diciembre (frente a un 2,8% de inflación, según el Indec), seguido de incrementos menores en enero, febrero y marzo. El gremio considera estos montos muy por debajo de la inflación estimada.

Asimismo, el sindicato denuncia una “falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa” respecto al mal estado de las vías y formaciones, que obliga a reducir la velocidad de circulación y provoca “tres descarrilamientos diarios” en trenes de carga.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.