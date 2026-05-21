Citan al gobierno de Kicillof a una audiencia judicial para que defina un plan de saneamiento del Río de la Plata

LA PLATA.- El Juez federal Alberto Recondo citó a una audiencia a los ministros bonaerenses de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y de Ambiente, Daniela Vilar, para que, en nombre de la provincia de Buenos Aires, presenten un plan de obras a fin de remediar la contaminación en la cuenca hídrica del Río de La Plata, que fue definida como “aberrante” en los informes técnicos de los que se valió la Justicia.

En la audiencia de mediación, convocada el 11 de junio, los ministros deberán detallar los plazos y modos de ejecución de las obras, por tanto su participación fue calificada como “insustituible”. Recondo también citó a la querella, representada por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata.

La audiencia que tendrá lugar el próximo mes fue ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata al revocar un embargo billonario impuesto a la provincia como responsable de la contaminación, que tendría como principal responsable a la empresa Aguas de Buenos Aires S.A., dependiente del Ministerio de Infraestructura.

La controversia judicial data de 2020 Ignacio Amiconi

Recondo tuvo que revocar el embargo por orden de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin. Pese a esta orden, la Cámara determinó que “La situación de contaminación se halla prima fascie acreditada”.

“La inacción de las demandadas tampoco es objeto de discusión”, destacó también la Cámara en el resolutorio donde ordenó a Recondo que cite a una audiencia entre la Provincia y la querella para avanzar en un plan de saneamiento de la cuenca del Arroyo El Gasto y el Río Santiago, que desembocan en el Río de la Plata.

Contaminación aberrante

Este río está “prima fascie” contaminado con materia fecal. Al menos, así quedó acreditado en los estudios realizados en las costas linderas a la región capital, donde casi un millón de personas vierten sus desechos cloacales. A corta distancia también se recolecta agua para consumo urbano.

Las obras para el tratamiento y disposición final de líquidos cloacales, que corresponden a la provincia bonaerense, demandan, como mínimo, US$270 millones y, según argumentó el gobierno de Kicillof, requieren de financiación internacional, frenada por no tener avales del gobierno nacional.

Las obras para el tratamiento y disposición final de líquidos cloacales, que corresponden a la provincia bonaerense, demandan, como mínimo, US$270 millones Ignacio Amiconi

ABSA admitió en la causa que la descarga del efluente se genera prácticamente sin tratamiento y presentó diversos proyectos de obras. “Solo el líquido cloacal proveniente de La Plata recibe un tratamiento antes de ser volcado al río, aunque el mismo ni siquiera alcanza, hoy en día, una efectividad del 5% de remoción de DBO y DQO”, reconoció ABSA en el primer escrito adjuntado a la causa judicial, en 2021.

Recondo, que lleva la causa desde 2020, consideró, al citar a la audiencia, que la provincia conoce desde hace más de tres años las medidas que debe adoptar para cumplir con el mandato cautelar y posee las competencias excluyentes para ejecutar las obras:

“Resulta evidente, a esta altura del proceso, que la imposibilidad de ejecutarlas no encuentra origen en la ausencia de colaboración entre las partes y este órgano interjurisdiccional, sino en las decisiones que el Estado provincial adopta, a la hora de asignar recursos disponibles”

ABSA admitió en la causa que la descarga del efluente se genera prácticamente sin tratamiento y presentó diversos proyectos de obras Ignacio Amiconi

En la misma sintonía, el abogado Fernando Monticelli, que impulsa la causa junto a la querella, sostiene que hay inacción por parte de la provincia: “No hicieron nada. No hay planta de efluentes cloacales eficientes en la región. Hay un caño directo al río sin tratamiento directamente a las playas”.

“El sistema cloacal de la región confluye en un conducto que llega directamente a la costa de Berisso, particularmente en zonas como Bagliardi y Palo Blanco. Originalmente existía un emisario que se internaba unos 600 metros en el Río de la Plata, pero se encuentra deteriorado o inexistente, por lo que hoy la descarga se produce prácticamente en la playa. Informes del CONICET y organizaciones ambientales confirman que los efluentes cloacales llegan sin tratamiento suficiente, generando contaminación bacteriológica extremadamente alta y riesgo sanitario”, destacó Monticelli.

Y sumó: “Existe un punto identificable de vuelco directo en costa, lo cual es central dada la inexistencia o colapso del emisario, refuerza el encuadre como vertido directo en cuerpo receptor sin tratamiento adecuado, con potencial infracción a normativa provincial (Ley 5965, Ley 11.723) y presupuestos mínimos ambientales”.

Este abogado solicitó en la causa que hasta tanto ABSA construya una planta de efluentes cloacales para la región capital, se obligue a poner una máquina flotante recolectora de residuos sólidos urbanos en río Santiago, donde desemboca el arroyo El Gato.

Recorrida por las costas del Río de La Plata en la ciudad de Berisso. Investigadores y ONG´s estudian las desembocaduras de residuos cloacales en el río y su impacto en la región. Ignacio Amiconi

En tanto, la provincia prepara un escrito para detallar ante la justicia los movimientos realizados para pedir créditos internacionales a fin de ejecutar las obras. Las obras, sostienen, dependen en este momento de los avales del Ministerio de Economía de la Nación para conseguir financiamiento del Banco Mundial. Este será su principal argumento. El ministerio de Economía de la Provincia solicitó formalmente a Nación la priorización del proyecto para avanzar en gestiones con el Banco Mundial en 2024, y según denuncia, nunca obtuvo respuesta.

Alternativas de obras

Propuso dos alternativas de tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales, teniendo en cuenta el proyecto ya existente para que los líquidos cloacales de las ciudades de Ensenada y Berisso sean sumados al tratamiento antes de su vuelco al río.

La primera alternativa comprende la construcción de una Planta de Tratamiento Primario Avanzado, con una remoción de DBO5 entre el 10% y el 15%, en la localidad de Berisso, en el predio de la planta existente, y un emisario subfluvial. Esta planta se vincula al colector máximo aguas arriba de la conexión actual y estará compuesta por una cámara de ingreso, una cámara de rejas gruesas y finas, una estación de bombeo, un desarenado y desengrasado y una batería de doce tamices rotativos.

La vinculación entre la planta de tratamiento y el emisario se realizaría por una estación de bombeo y una cámara de carga dispuestas también dentro del predio de la planta actual. El emisario ingresaría 6 km en el cauce del Río de La Plata, terminando con un tramo de difusión de 2 km.

Recorrida por las costas del Río de La Plata en la ciudad de Berisso. Investigadores y ONG´s estudian las desembocaduras de residuos cloacales en el río y su impacto en la región. Ignacio Amiconi

La segunda alternativa comprende la construcción de una Planta de Tratamiento Secundario biológico (barros activados) completa y un emisario subfluvial. Esta segunda alternativa incluye parcialmente a la primera. Por lo tanto, la vinculación con el colector máximo será en el mismo lugar, y la planta estará compuesta por una cámara de ingreso, una cámara de rejas gruesas y finas, una estación de bombeo, un desarenado y desengrasado y seis tamices rotativos en lo que corresponde al pretratamiento. Además, se dispondrán tres reactores de dos módulos cada uno, doce sedimentadores secundarios y una cámara de contacto para completar el tratamiento secundario con la desinfección del efluente, junto con una planta de tratamiento de los lodos obtenidos en el proceso.

La vinculación entre la planta de tratamiento y el emisario se realizará por una estación de bombeo y una cámara de carga dispuestas también dentro del predio de la planta actual. El emisario ingresa 3 km en el cauce del Río de La Plata terminando con un tramo de difusión de 2 km. Según el detalle de ABSA.