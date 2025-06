Histórico juicio en Córdoba por la muerte de bebés. La enfermera Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua

CÓRDOBA.- Prisión perpetua. Ese fue el veredicto, después de diez horas de deliberación de los jurados populares para Brenda Agüero, la enfermera de 30 años acusada de ser la autora material de cinco homicidios calificados por procedimiento insidioso reiterado y ocho en grado de tentativa en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. El juicio fue inédito en la Argentina y tiene escasos antecedentes en el mundo. Además, condenaron a exfuncionarios públicos y directivos del hospital.

Las madres de las víctimas, al momento de la lectura de la sentencia Sebastián Salguero - LA NACION

El silencio que había en la sala donde la secretaria de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, Mariel Borgarello, leyó el dictamen, se quebró con los llantos de las madres y los familiares de las víctimas.

En sus últimas palabras antes de la sentencia, que fueron hace unos días, la enfermera que se desempeñó entre 2018 y 2022 en el Neonatal, aseguró: “A esos niños jamás les hice nada. Pase lo que pase, estoy sumamente en paz”. En unas semanas cumplirá tres años presa en la cárcel de Bouwer.

Agüero apenas cerró los ojos cuando escuchó la sentencia. La policía que la custodiaba la tomó de los hombros cuando intentó darse vuelta y mirar hacia atrás. Su abogado se le acercó para hablarle.

Vanessa, mamá del primer bebé muerto en el Neonatal el 18 de marzo del 2022. Sebastian Salguero

Durante seis meses en 57 audiencias con la participación de 99 personas, se intentó reconstruir qué pasó entre marzo y junio del 2022 cuando cinco bebés murieron y ocho se descompensaron en el Neonatal y la angustia que se les agregó a partir de agosto de ese año cuando se enteraron que podría haberse tratado de un asesinato o un intento de homicidio.

En este edificio las madres y las familias se acompañaron y se contuvieron, escucharon a profesionales, peritos de diferentes disciplinas y exfuncionarios de Salud que dieron su opinión sobre qué podría haber pasado con los recién nacidos.

Siempre estuvieron a escasos metros de la enfermera ahora condenada. Cuando les tocó declarar, quedaron a pasos. Hace una semana, incluso, Agüero acusó a las madres de estar “guionadas”. “Se te murió un hijo, no sé por qué la necesidad de guionarlas. Es algo que no me pasó nunca y espero nunca vivirlo”, afirmó.

Las fotos de las víctimas al ingreso de la sala de audiencias en Tribunales II. Sebastian Salguero

Cada una de las tres veces que habló en el juicio apuntó a la prensa por haberle creado una imagen de asesina serial. Su defensa siempre sostuvo que ella era una “perejil”, cuestionó que no se haya investigado a otros profesionales y en su momento pidió la absolución.

Según la acusación, Agüero suministró a las víctimas por una inyección endovenosa dosis de potasio y/o insulina -hay diferentes casos- en niveles no compatible con la vida.

Las víctimas

Francisco Calderón, hijo de Vanessa Cáceres, fue el primer bebé que murió. Nació por cesárea a las 11.46 del viernes 18 de marzo de 2022. Casi dos horas después se descompensó y lo llevaron a terapia intensiva. Allí murió.

Benjamín, el bebé de Damaris Bustamante nació el sábado 23 de abril de 2022 por la mañana y vivió solo diez horas. Ibrahim también falleció a las pocas horas de nacer el 23 de mayo, a su madre, Julieta Guardia, le dijeron que fue “muerte súbita”.

Ringhelheim, una de las médicas imputadas, antes del inicio de la audiencia. Sebastián Salguero

Brisa Molina es la madre de Melody, quien nació a las 4.28 del 6 de junio y falleció a las 22.30. Angeline es la otra víctima mortal de esta historia. Hija de Yoselín Rojas, se descompensó el 6 de junio a menos de una hora de nacer. Las de esas dos recién nacidas fueron las primeras autopsias judiciales que se hicieron de inmediato y determinaron un colapso por exceso de potasio.

Los bebés que se descompensaron fueron U, nació el sábado 18 de marzo; Natalí Martínez, su madre, había tenido un embarazo complejo, pero el parto fue normal. A las dos horas se descompensó. F., hija de Justine Bustamante, nació el 24 de abril. L. nació el 26 de abril. Su mamá Magalí Hermosilla contó que fue la primera que apareció con un pinchazo extraño. Estuvo ocho días en terapia intensiva.

I., beba de Gabriela González, fue la segunda a la que le detectaron pinchazos el 26 de abril cuando nació. Sobrevivió después de dar pelea 11 días. G. es el hijo de Yasmín Barrionuevo, tenía dos pinchazos después del parto del 1° de mayo. Brenda Leiva dio a luz a J. el 11 de mayo, a las pocas horas tuvo un pico de insulina, estuvo 12 días internado.

Juicio por los bebés muertos en el hospital Neonatal de Córdoba. Familiares e imputados esperan en hall de tribunales la lectura del veredicto. Sebastián Salguero - LA NACION

El 6 de junio nació M., hija de Ludmila Torres, quien tiene retraso madurativo como consecuencia de las convulsiones que le habría provocado la administración de insulina y P., beba de María Martín, logró sobrevivir.

Los otros acusados

En este proceso también se juzgó a diez exfuncionarios y profesionales acusados por distintos delitos como omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, y falsedad ideológica reiterada.

Esa es una característica distintiva, por ejemplo, respecto del juicio y condena a una enfermera en el Reino Unido en 2023 por el asesinato de siete recién nacidos y el intento de homicidio de otros seis. Solo ella llegó a los tribunales.

Las otras condenas fueron:

Liliana Asís, exdirectora del Hospital Materno Neonatal: condenada a cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación especial por encubrimiento doblemente agravado y omisión de deberes de funcionario pública. Queda en libertad hasta que quede firme la sentencia previo pago de $35 millones.

Diego Cardozo, exministro de Salud provincial: absuelto de los delitos de encubrimiento doblemente agravado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pablo Carvajal, subsecretario de Salud: condenado a cuatro años de prisión y cuatro de inhabilitación especial por encubrimiento doblemente calificado. Queda en libertad.

Alejandro Gauto, exdirector de Legales del Ministerio de Salud: absuelto.

Alejandro Escudero Salama, exsubdirector administrativo del Neonatal: condenado a cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación especial por encubrimiento doblemente calificado. En libertad.

Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología: condenada a cinco años de cárcel y cuatro de inhabilitación por mayoría por falsedad ideológica y encubrimiento doblemente agravado. Queda en libertad.

Claudia Ringelheim, exsubdirectora administrativa: absuelta.

Alicia Ariza, exjefa de Enfermería: absuelta.

Adriana Moralez, médica: condenada por mayoría a cinco años de cárcel y cuatro de inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado.

María Alejandra Luján, médica: absuelta

Jurados populares

De los 20 jurados populares del inicio, solo dos quedaron afuera a lo largo de estos meses por enfermedades. Los titulares son los ocho que determinaron la existencia de los delitos.

Patricia Soria, la presidenta de la Cámara -quien se quebró en la última intervención- agradeció a los “ciudadanos que aceptaron el deber” de participar como jueces legos.

En dos semanas se comunicarán los fundamentos de la sentencia. A partir de ahí las partes podrán apelar.