Muerte de bebés: qué dijo la principal imputada antes de que se dicte sentencia

CÓRDOBA.- “Como las mamás, yo también quiero que se haga justicia. Solo espero que este juicio no sea en vano. Que no se olviden de que yo también tengo derecho a la verdad”. Esas fueron las últimas palabras que pronunció la enfermera Brenda Agüero, que está acusada de matar a cinco bebés e intentar hacer lo mismo con otros ocho entre marzo y julio de 2022. Habló ante los camaristas y los jurados populares que el miércoles 18 próximo definirán si es inocente o culpable.

En la tercera vez que habló en el juicio, Agüero apareció más nerviosa que en las presentaciones anteriores. Es la principal acusada en el juicio por las muertes e intentos de homicidio en el Hospital Neonatal de Córdoba, donde también están acusados otros diez profesionales y exfuncionarios.

La enfermera cumplió 30 años el 2 pasado, día en que originalmente estaba previsto el fallo. Afirmó que sus abogados no querían que hoy hiciera uso de la palabra, pero que le pareció que después de seis meses de audiencia, debía hacerlo. “Soy inocente de lo que se me acusa. Yo no le hice nada a esos chicos. No soy la enfermera asesina que construyeron”, sostuvo.

Brenda Agüero y su defensor Gustavo Nievas SEBASTIAN SALGUERO

Insistió en que su vida “se arruinó. Independientemente de lo que decidan el 18, mi situación no va a cambiar. Me van a seguir señalando con el dedo y llamando ‘asesina’. Pero yo no tengo que convencer a nadie. Yo sé que soy inocente”, dijo. Ese argumento ya lo había usado la primera vez que habló, en el inicio del proceso.

También, como en aquel momento, hizo referencia a su fe en Dios: “Él no me va a dejar sola. Dios me da las fuerzas para levantarme todos los días. Él sabe que no hice nada”. Y, una vez más, apuntó a los medios de comunicación. Indicó que el juicio “es muy mediático. Cargan sobre ustedes (mirando al jurado popular) una responsabilidad enorme. Sé que no es fácil decidir con tanto dolor alrededor. Pero yo estoy tranquila. Porque no hice nada. Por eso, no necesito convencerlos de nada”.

Para Agüero, quien está detenida desde agosto de 2022, los fiscales pidieron prisión perpetua. Afirmaron que “no hay dudas de que [los bebés] fueron inyectados” y de que “no solo hay indicios, hay pruebas” contra la enfermera.

“Yo tenía 27 años cuando pasó esto. Tenía sueños, proyectos. Todo se vino abajo. Me convirtieron en un monstruo. Pero soy una persona normal. No soy la asesina serial que todos se imaginaron”, señaló Agüero este martes y planteó que “hay desigualdad entre los imputados. A la mayoría los conocí acá. Solo conocía a la directora del hospital. Pero todo recayó sobre mí”.

Sus expresiones estuvieron en línea con el planteo que hizo en su alegato su defensor, Gustavo Nievas, quien cree ella es un “perejil” y que “no hay ningún indicio” que lleve a su culpabilidad. Por eso pidió que sea absuelta.

“La hipótesis de la asesina serial es la que le convenía al poder para tapar una mala praxis, medicamentos vencidos o experimentales, que son su responsabilidad, en un tiempo en el que estaba pensando en elecciones próximas”. La única pena posible para Agüero, si es considerada culpable, es la prisión perpetua.

Las madres

En las audiencias de esta semana en la Cámara Séptima del Crimen hicieron uso de la “penúltima palabra” las madres y los padres de los bebés fallecidos y de los sobrevivientes. Todas, como siempre, llegaron al estrado emocionalmente quebradas.

“Ruego justicia. Si la memoria de nuestros hijos queda en el olvido o si se hace justicia, eso marcará la diferencia. Solo pido que lo que decidan sirva para que el sistema de salud cambie. Para que cualquier madre humilde pueda atenderse tranquila en un hospital público sin salir con los brazos vacíos”, imploró Yoselín Rojas, madre de Angeline Cornelio Rojas, fallecida el 6 de junio del 2022.

Vanessa Cáceres, madre de Francisco Calderón, el primer bebé que falleció el 18 de marzo de 2022, señaló que les decían “‘es un caso aislado’. Ahora son ustedes (el jurado) los que pueden hacer algo por nuestros hijos. Nunca nos enceguecimos por odio. Salimos del hospital sin respuestas. Espero no salir de esta sala igual”.

“A Benja lo mataron”, dijo Damaris, madre de Benjamín Luna. “Sueño que mi hijo corre y no lo puedo alcanzar”, afirmó entre lágrimas.“Soy padre de un hijo asesinado. Esto me cambió la vida. Pido que se haga justicia y que paguen quienes tengan que pagar. Si no hay justicia aquí, la divina de Dios lo hará”, añadió Leandro Luna, el padre.

Julieta Guardia y Enrique Benítez, padres de Ibrahim, también fallecido, se sumaron al pedido de justicia. “Decir que las madres fingen su dolor es una falta de respeto. Esta señorita tiene que estar presa. Matar a bebés es inhumano”, enfatizó el padre.