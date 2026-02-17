“Histórico”: rutas cargadas en el regreso del feriado XXL en la costa, mientras el clima invitó a quedarse un rato más

MAR DEL PLATA.- Paciencia para llegar, con momentos pico de tránsito que demandaron hasta nueve horas de viaje, más del doble de lo habitual. Y paciencia también para el regreso, que desde temprano se nota en las rutas 2 y 11, cargadas de vehículos desde primera hora de hoy y ya en el tramo final de este fin de semana extralargo, el mejor momento de una temporada de verano que en la costa atlántica venía golpeada y desde el viernes repuntó, con cifras récord para estos feriados de Carnaval.

Si algo ayuda a que la congestión vehicular a la hora de la vuelta a casa sea menos complicada fue este martes que amaneció con algo de niebla y, a primera hora, quedó iluminado por un sol radiante. Por eso las playas, desde temprano, mostraron buena cantidad de turistas dispuestos a disfrutar un rato más del mar y temperaturas que durante esta tarde podrían llegar casi hasta los 30 grados.

El éxodo comenzó temprano en la mañana Mauro V. Rizzi

Mar del Plata volvió a ser favorita de los turistas durante estos últimos días y los números oficiales, difundidos este lunes por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), confirman que llegaron más de 233.000 visitantes con esta escapada de Carnaval. El número supera en 17% el rendimiento que los feriados de esta misma celebración habían tenido el año pasado –en aquel momento dispuesta en el calendario a comienzos de marzo y en horas previas al inicio del ciclo lectivo bonaerenses– y está apenas por debajo de los 237.967 de 2024, en ese caso también justo a mediados de febrero.

Coincide con resultados similares a nivel nacional y que fueron considerados “históricos” por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que en sus relevamientos confirmó que desde el viernes viajaron por el país más de 3.000.000 de personas que generaron un movimiento económico de más de 1 billón de pesos. Aseguran que representa una mejora de más de 7% con respecto a los feriados de Carnaval de 2025.

La gastronomía, siempre un atractivo en Mar del Plata, logró muy buenos resultados Mauro V. Rizzi

Los operadores de los distintos servicios no dudaron en reconocer que este que se despide fue el mejor momento de la temporada por cantidad de ingresos de viajeros a la ciudad, en función de la ocupación hotelera que alcanzó casi el 90% promedio y porque ganaron todos. En principio los turistas, que tuvieron buena cantidad de horas de sol y temperatura para playa. Y así como en esos momentos cosecharon y facturaron por los balnearios, también tuvieron lo suyo bares, confiterías y restaurantes, los espectáculos en todas sus variantes y las opciones de entretenimiento familiar.

Entre el sábado y el lunes se vivió la mayor concurrencia en las playas. El domingo funcionaron los planes alternativos porque fue una jornada gris y algo fresca, potable cerca del mar solo con algún reparo de carpas o sombrilla.

El lunes de sol y máxima de más de 27 grados no solo mostró alta concurrencia en las arenas. Los parques acuáticos tuvieron altísima presencia de gente y también algunos paseos, en particular la costa, el centro y la calle Güemes. Sobre todo desde la media tarde hasta la noche, con la gastronomía siempre como el rubro más buscado por los turistas.

Llegaron más de 233.000 visitantes con esta escapada de Carnaval, en 17% más que para el mismo feriado largo de 2025 Mauro V. Rizzi

Se desplegó para este martes un operativo especial en las rutas 2 y 11 para controlar el movimiento intenso de automóviles que empezaban a dar forma a este éxodo, aun cuando tenían un segundo día feriado para disfrutar.

En la salida de Mar del Plata se veía un tráfico vehicular fluido, siempre en sentido a la Capital. Los viajeros reconocieron mayores dificultades y una obligada marcha más lenta a la altura de Dolores, donde confluyen algunos que la por ruta 63 y antes por interbalnearia 11 vuelven desde las localidades balnearias que se extienden desde el sur de Villa Gesell hasta San Clemente del Tuyú.

Los números aportados por Aubasa, concesionaria de ese corredor vial, confirmaban una creciente cantidad de automotores a medida que transcurría la mañana. Por el peaje de Samborombón pasaron entre las 7 y las 8 un total de 1630 vehículos. Entre las 10 y 11 esa cifra había crecido a 2446. Las primeras horas de la tarde registraban ya algunas demoras en ciertos tramos.

Un día de sol despide a los turistas en la costa atlántica Mauro V. Rizzi

Desde temprano se vio también alta actividad en la estación ferroautomotora marplatense, con trenes que partieron con capacidad completa y empresas de ómnibus de larga distancia que debieron sumar servicios adicionales en cantidad superior a la demanda vivida desde el inicio de la temporada.

Como ya anticipó LA NACION, todo el frente de destinos balnearios de la costa atlántica trabajó desde el viernes con muy alta ocupación de sus servicios de alojamiento y un ritmo de ventas que superó ampliamente a los mejores momentos de enero.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata reconocieron a LA NACION que el sábado último registraron “récord de caja” en los restaurantes, bares y confiterías, también con el impulso del Día de los Enamorados, que se celebraba ese mismo día.

La hotelería también alcanzó picos de casi 95% entre sábado y domingo y, de acuerdo a datos del Emturyc, durante todo el fin de semana la ocupación promedio estuvo por encima del 80%, con máximo rendimiento en establecimientos de mayor categoría y también en el segmento de hostels.

Los turistas que apostaron a quedarse incluso hasta este martes ganaron. Sobre todo si son de los que gustan disfrutar de la playa. La jornada es espléndida y corona una sucesión de jornadas que tuvo un poco de todo: sol en sábado, algo de lluvias hacia la noche, un domingo gris y desde el lunes un repunte para llegar a estas horas que son sin dudas las mejores desde lo climático en este fin de semana extralargo.