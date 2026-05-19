La Anmat determinó un cambio en el esquema de aranceles: reduce costos para el 75% de los importadores de medicamentos
El organismo oficializó nuevas tasas para trámites de productos médicos y alimentos; fijó un sistema de importación atado al valor FOB declarado
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La Anmat modificó el esquema de aranceles que cobra por trámites vinculados a medicamentos, productos médicos, alimentos, cosméticos e importaciones en general. La medida fue oficializada mediante la Disposición 2978/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial. Desde el organismo indicaron que esta medida representa la reducción de costos para el 75% de los importadores de medicamentos e insumos médicos.
Según explicó la Anmat en un comunicado, el nuevo esquema pretende reemplazar las escalas fijas vigentes por un sistema calculado sobre el valor FOB (Free on Board o Libre a Bordo) declarado de las mercaderías importadas. “A partir de esta modificación, cerca del 75% de los trámites de importación de medicamentos y productos médicos pasarán a pagar menos de lo que abonaban hasta ahora”, señala un comunicado del organismo.
En el caso de los medicamentos, las importaciones de hasta $95 millones pasarán a pagar un arancel equivalente al 1,5% del valor FOB, mientras que las superiores a ese monto tributarán un 1,25%. Según indicó la entidad, antes de la modificación esos trámites implicaban cargos de entre 3% y 5% para gran parte de las operaciones.
En lo que respecta a productos médicos, el nuevo corte se fijó en $55 millones y, en alimentos, en $50 millones. En ambos casos también se establecieron tasas del 1,5% y 1,25%, según el monto declarado.
La Anmat sostuvo que la actualización de aranceles “fue trabajada junto con cámaras y representantes del sector” y afirmó que el nuevo sistema permitirá una “gestión más ágil y eficiente” de los procesos regulatorios. Además, indicó que la adecuación busca fortalecer las capacidades técnicas y operativas del organismo “frente al avance de nuevas tecnologías y desarrollos científicos”.
La disposición aprobó, además, nuevos cuadros tarifarios para decenas de trámites regulatorios que se realizan ante distintas áreas del organismo, como el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), el Instituto Nacional de Productos Médicos (Inpm), el Instituto Nacional de Alimentos (Inal) y la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.
Se actualizaron los aranceles para registros y habilitaciones de productos médicos, laboratorios elaboradores, cosméticos, productos domisanitarios, suplementos dietarios, establecimientos alimenticios y certificaciones de exportación.
El esquema también alcanzó a productos cosméticos, perfumes, higiene oral y domisanitarios. Se fijaron nuevas tasas para autorizaciones, reinscripciones, modificaciones, transferencias y habilitaciones de plantas elaboradoras e importadoras.
La disposición estableció que el nuevo esquema comenzará a regir desde el 1°. de junio para todos los trámites iniciados a partir de esa fecha.
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