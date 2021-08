Hito: Neuquén ya vacuna a menores y otras provincias se preparan para empezar el martes

Para el alivio de miles de familias, comenzó la vacunación contra el coronavirus de menores de entre 12 y 17 años con factores de riesgo. Neuquén fue la provincia pionera en iniciar esa campaña en la jornada de ayer, en tanto que el resto de las jurisdicciones se prepara para empezar la inoculación este martes.

“Fue todo emoción, llanto”, recordó Silvina Dobalo desde San Martín de los Andes, en diálogo con LA NACION. Su hijo mayor, Tobías Jimenez Dobalo, de 14 años, está inoculado con la vacuna de Moderna desde ayer a las 11.

Tobías Jimenez Dobalo, de 14 años, vacunado en San Martín de los Andes; padece síndrome de Lowe Familia Jimenez Dobalo

El adolescente padece el síndrome de Lowe, también conocido como síndrome oculocerebrorrenal. Precisa asistencia permanente para vivir. Su familia temía que si se contagiaba coronavirus su cuerpo no pudiera resistir. “Le decía a mi hijo que lo iba a vacunar, pero no sabía si iba a poder o no. Por suerte, con el grupo de padres de Vacuname lo pudimos lograr”, dijo la madre. Pero su lucha aún no termina. Dobalo tiene otro hijo, de 10 años, con la misma patología y aún no hay vacunas aprobadas para esa edad.

Tobías fue uno de los primeros 1685 chicos que ayer recibieron su dosis de Moderna en Neuquén. Hasta entonces, 7052 adolescentes locales se habían inscripto con la intención de vacunarse. De acuerdo con el registro oficial de Neuquén, hay en la provincia unos 21.600 menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades. “Es un día muy importante; quiero agradecer a las familias que han inscripto a sus hijos”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez durante una visita al vacunatorio instalado en el estadio Ruca Che de la capital provincial. La gobernación recibió el viernes 13.440 dosis de Moderna, según pudo saber este diario.

Qué pasa en el resto del país

Las otras provincias, en tanto, se preparan para iniciar la vacunación de los menores el próximo martes. Desde el Ministerio de Salud nacional, que conduce Carla Vizzotti, indicaron que esa fecha fue la que se acordó en la reunión que mantuvieron los ministros del área de cada jurisdicción durante la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa). Hoy, habrá un nuevo encuentro.

Dos de los chicos vacunados en el polideportivo Ruca Che de la ciudad de Neuquén Yamil Regules - Diario Rio Negro

“Estamos muy contentos”, dijo a LA NACION Francisco Da Giau, padre de la adolescente platense Milagros. Finalmente, su reclamo se hizo escuchar. Su hija de 16 años tiene parálisis cerebral y el hombre, abogado, había presentado un amparo ante la Justicia para que fuera inmunizada contra el coronavirus. Hasta ese momento, no existía en la Argentina la posibilidad de que los menores de 18 años, aun con problemas graves de salud, recibieran la vacuna.

El miércoles de la semana pasada, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por su nombre en inglés) informó de manera oficial: “Spikevax es una vacuna para prevenir la enfermedad por el nuevo coronavirus (Covid-19) en las personas de 12 años o más”, en relación con el producto de Moderna.

El 10 de agosto, a las 9, Milagros Da Giau será finalmente inoculada en el Hospital de Niños de La Plata. “Cuando me enviaron una foto del primer chico vacunado en Neuquén me puse muy feliz”, agregó su padre, satisfecho porque parte de la campaña que promovió –y que hoy ya reúne a unas 500 familias bajo el eslogan “Vacuname (chicos en riesgo)”– se está haciendo realidad.

En el caso de Santa Fe, hasta ayer se habían anotado para ser vacunados unos 14.000 chicos y chicas de entre 12 y 17 años con comorbilidades; según información oficial local, habría 80.000 jóvenes en condiciones de recibir la dosis de Moderna. La semana pasada, esa provincia recibió 70.000 vacunas para aplicar a menores de edad.

El secretario de Salud santafesino, Jorge Prieto, pidió a los mayores que inscriban a los niños para completar la vacunación. En la gobernación reconocieron que creían que el número de inscriptos iba a ser mayor una vez que se aprobara la medida. El funcionario explicó que el operativo sanitario de inmunización de menores con comorbilidades empezará en 44 localidades de la provincia.

Preparativos

En la ciudad de Buenos Aires, se anotaron hasta hoy 9063 adolescentes de entre 12 y 17 años que comenzarán a vacunarse pasado mañana. Voceros de la gobernación bonaerense confirmaron que el operativo también empezará ese día.

Tras recibir más de 15.000 dosis de Moderna, la provincia de Río Negro también iniciará este martes el proceso de vacunación de los menores de la misma franja etaria con factores de riesgo. Si bien se había anunciado que comenzaría mañana, el inicio se postergó a pedido del Gobierno nacional. Además, el cambio favorece que los hospitales puedan organizarse, ya que los chicos que no puedan movilizarse serán vacunados en sus domicilios.

Comenzó la distribución de las dosis de Moderna a las provincias

Se calcula que en Río Negro viven unos 14.600 adolescentes en condiciones de recibir la vacuna. El miércoles pasado se habilitó el empadronamiento para este grupo etario y, en las primeras horas, hubo más de 1700 inscriptos. Hoy ya son más de 5350 los anotados. La secretaria provincial de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, indicó que los mayores de 16 pueden concurrir solos cuando sean citados, mientras que los menores deben asistir acompañados o contar con el consentimiento de los padres.

Según lo acordado entre el Cofesa y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), se tendrán en cuenta una veintena factores de riesgo al momento de priorizar el acceso a una primera tanda de poco más de 900.000 dosis de los 3,5 millones que donó el gobierno de Estados Unidos. Desde la Nación estimaron que son 924.000 los adolescentes que necesitarán cobertura en esta primera etapa.

Con la colaboración de Germán de los Santos (Rosario) y Paz García Pastormerlo (Río Negro)