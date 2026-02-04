Horror en Misiones: denunció que sus jefes lo encerraron y golpearon por horas

Jonás de Nápoli, un joven de 20 años, denunció que fue retenido contra su voluntad, golpeado y obligado a firmar hojas en blanco por los propietarios de un aserradero de Eldorado, Misiones, del cual era empleado. El hecho, según el relato de la víctima y su familia, se produjo durante la mañana del día en que se presentó con el alta médica a su puesto laboral tras cumplir con la licencia que le había sido otorgado por un accidente laboral.

El caso se dio a conocer porque, tras los presuntos hechos delictivos, el joven y su familia subieron un video a las redes sociales contando la situación. En una primera parte de registro se enfoca de cerca a De Nápoli y se pueden ver numerosas marcas de golpes. En otra parte del video, su madre relata lo sucedido.

Jonás subió un video, junto a su madre, contando lo sucedido

De Nápoli había tenido un accidente laboral el pasado 4 de enero. Según contó su madre en el video difundido, el joven se había cortado “una parte de la punta del dedo índice” con una máquina mientras trabajaba. La intervención requirió cuatro puntos y como consecuencia perdió parte del hueso y de la uña de ese dedo.

El conflicto se inició cuando el joven llegó al establecimiento a las 8 y, en lugar de reincorporarse a sus tareas, el empleador le comunicó que ya no tenía trabajo y se negó a abonarle los días correspondientes a la licencia médica. A cambio, le exigieron que firmara tres hojas en blanco, informó el medio Misiones Online.

La madre de Jonás sostuvo que se ensañaron con su hijo

De acuerdo con el testimonio, al negarse a firmar documentos sin contenido, el dueño del lugar y sus dos hijos cerraron la puerta de la oficina y comenzaron a golpearlo. El joven aseguró que permaneció encerrado desde las 8.10 hasta las 11.30, tiempo durante el cual recibió golpes de puño, le pegaron con un palo en la cabeza y lo amenazaron con seguir la golpiza con una pala. Según su relato, la agresión se detuvo cuando, agotada por los golpes, accedió a firmar.

La denuncia también indica que, tras la firma, los agresores le quitaron el teléfono celular, lo forzaron a entregar la contraseña y eliminaron información almacenada en el mismo que podía llegar a acreditar la relación laboral. Borraron contactos vinculados a la empresa y al seguro.

Según relató, recibió golpes de puño y con un palo

Después de eso, la situación continuó fuera del aserradero. Según contó De Nápoli, lo trasladaron por la fuerza hasta una escribanía, donde lo obligaron a firmar otro documento antes de dejarlo en la vía pública.

“Si no había más trabajo para él, lo hubieran despedido, le hubieran pagado los días que le correspondían y él se venía a casa. No había necesidad de tanta violencia, se ensañaron con él, los golpes que tiene son todos en el rostro y en la cabeza. Él en ningún momento reaccionó violentamente”, dijo la madre del joven en el video difundido.

Por su parte, De Nápoli agregó que, además de los golpes, sufrió amenazas por parte de su jefe y sus dos hijos. “Ellos tienen mis datos, saben dónde vivo, tienen armas, tienen poder y ellos dijeron que tienen la suficiente plata como para desaparecer a una persona", señaló. En ese marco, la madre agregó: “Estamos bajo amenaza y responsabilizamos a estas personas por cualquier cosa que le pueda pasar tanto a mi hijo como a cualquier miembro de la familia”.

Con la asistencia de un abogado, el joven realizó la denuncia y el Juzgado de Instrucción 1 de Eldorado dispuso la detención de los acusados. El propietario Virgilio Alonzo y Román Alonzo fueron detenidos inmediatamente, mientras que Maximiliano Alonzo se entregó dos días después.