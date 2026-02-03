Golpiza en Pinamar: un psicólogo apuntó contra la madre de Thiago y aseguró que “lo que hace es contra natura”

El sábado por la madrugada en la zona del muelle de Pinamar, Thiago, un joven de 16 años fue agredido por dos amigos en un confuso episodio. Inicialmente, los adolescentes habían declarado que Thiago había sido golpeado por una patota que salió de un boliche. Sin embargo, los amigos se quebraron y confesaron que en realidad uno de ellos lo había atacado.

Para analizar el caso, el psicólogo Marcelo Ceberio mantuvo un diálogo con LN+, donde cargó contra los padres del menor agredido.

"Estas situaciones nos permiten analizar de qué manera, en muchos cuadros familiares, mancan los límites en la crianza“, planteó Ceberio.

En perspectiva clínica, graficó: “Los adolescentes no tienen un desarrollo total del lóbulo prefrontal, que es el que controla los impulsos hasta los 22-24 años. Entonces, hay una turgencia hormonal explosiva y no tienen un autocontrol”.

Límites invisibles

En palabras de Ceberio, “los padres son los encargados de poner los límites que los jóvenes no tienen la capacidad para desarrollar”.

“Lo que a mí me asombra es la actitud de la madre de la víctima. Porque parece que primara el vínculo afectivo, como si ella tomara una especie de empatía extendida en donde toma a todos como familiares", analizó. “Dicho más simple, toma a los agresores como si fueran sus hijos”, remató.

Al ser consultado sobre la actitud de los padres de Thiago pronunciándose a favor de la liberación de los agresores de su hijo, Ceberio respondió: “Lo que hacen es contra natura, que vos siendo padre o madre, no intentes castigar al agresor de tu hijo, no es normal”.

En consonancia, el especialista se envalentonó y marcó: “Lo primero que te sale es querer salir como Rambo a asesinar al otro: porque es la defensa natural a ese amor incondicional que todo padre tiene hacia su hijo“.

Como contrapartida, Ceberio también opinó sobre la situación de la madre del agresor.

“En esa mujer puede haber componentes de culpa y también un mecanismo de autoprotección para tolerar la culpa y el conflicto que le genera que su hijo haya hecho eso”, cerró el psicólogo.