Paro de trenes confirmado: los gremios ratificaron la huelga del jueves aunque aguardan la conciliación obligatoria

La Fraternidad, el gremio que agrupa a los maquinistas de trenes, ratificó este martes el paro que estaba previsto para el próximo jueves 5 de febrero, en respuesta a la oferta salarial insatisfactoria por parte de las empresas del sector. La decisión se tomó tras un encuentro fallido en la Secretaría de Trabajo, donde las partes no lograron alcanzar un acuerdo que convalide la inflación de los últimos meses.

Sebastián Maturano, secretario gremial del sindicato, aseguró en declaraciones a la prensa que la reunión fue “en vano” y negó la posibilidad de levantar la medida de fuerza. El dirigente aseguró que la propuesta salarial de las empresas ferroviarias era insuficiente, ya que consistía en un incremento del 2% en diciembre, contra una suba de precios que se colocó en 2,8% según los datos del INDEC.

Maturano fue el encargado de informar la medida de fuerza (Foto: X)

Maturano aseveró los trabajadores perdieron un 15% de salario real durante el año pasado y agregó que el sector ferroviario en su conjunto sufrió una merma del 65% desde el inicio de la actual administración del gobierno nacional. La oferta puntualizada fue de 2% en diciembre, 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo, porcentajes que el gremio considera por debajo de la inflación estimada, por lo que la medida de fuerza se mantiene.

La Fraternidad confirmó el paro de trenes para el jueves

“Esto es lo que hace el gobierno, hacer pelear el pueblo contra el pueblo. Pero yo lo que le pido a los pasajeros y a la opinión pública en general que tengan comprensión de lo que se está viviendo, porque acá no es solamente un reclamo por los salarios de nuestros representados, sino por lo que está sucediendo en el ferrocarril, por la seguridad no solamente nuestra, sino la seguridad de los pasajeros que viven día a día”, aseveró.

El encuentro en la cartera laboral de este martes estuvo encabezado por el presidente de Ferrocarriles Argentinos, junto con el gerente general y el responsable jurídico de la compañía. Según Maturano, las autoridades “no tenían nada más para ofrecer”.

Ante esta situación, la conducción sindical, liderada por Omar Maturano, decidió mantener firme la convocatoria al paro que afectará durante 24 horas a Trenes Argentinos Pasajeros y Belgrano Cargas, incluyendo las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín. También se verán perjudicados los servicios de Metrovías y Ferrovías SAC.

La medida de fuerza será por el plazo de 24 horas (Foto: X)

Maturano enfatizó que los conductores de trenes exigen condiciones salariales acordes a su tarea, y que la situación se agrava por el “desguace lamentable” de la infraestructura ferroviaria. “El pasajero vive día a día y sabe cómo están las formaciones, saben cómo están las vías y que cada vez vamos reduciendo más la velocidad porque no es seguro. Acá hoy en la industria ferroviaria se está dando eso, un padecimiento total de las políticas de transporte que tiene este gobierno hacia el ferrocarril", sostuvo.

Conciliación obligatoria, ¿se levanta la medida de fuerza?

Frente a la posibilidad de que el Gobierno dicte la conciliación obligatoria, Maturano afirmó que La Fraternidad actuará “dentro del marco legal” y “acatará” la resolución de la Secretaría de Trabajo. “Esperamos lo que dicte”, manifestó, aunque no descartó nuevas comunicaciones para buscar una solución al conflicto.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se refirió al tema y señaló que la conciliación obligatoria “siempre está presente la posibilidad, en la medida en que la norma lo permita”, al tiempo que priorizó el diálogo y el entendimiento entre las partes. Cordero opinó que “no parece que uno comience una negociación con una medida de fuerza”, y advirtió que “la gente ni los mismos trabajadores gustan de eso”.