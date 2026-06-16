Hoy debuta Argentina en el Mundial 2026; Keiko Fujimori saca una ventaja mínima en Perú

Adorni, cada vez más complicado. Pro, la UCR, el MID y sectores vinculados a gobernadores dialoguistas definen si habilitan una sesión impulsada por la oposición para activar el tratamiento de los proyectos que buscan interpelar al jefe de gabinete. Con esos votos podría avanzar un proceso que eventualmente desemboque en una moción de censura contra el funcionario, tras la polémica explicación sobre su patrimonio.

El Gobierno modificó el sistema de selección de jueces de la Corte. El decreto flexibiliza los requisitos y reduce instancias administrativas previas al tratamiento de los pliegos en el Senado. Entre los cambios más relevantes, eliminó los criterios que recomendaban considerar la diversidad de género, las especialidades jurídicas y la procedencia regional al proponer candidatos para el máximo tribunal.

Keiko Fujimori amplía su ventaja en Perú. Con más del 98% de los votos escrutados, la diferencia con Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial es de apenas unos 22.000 votos. La autoridad electoral sostiene que el resultado oficial podría demorarse hasta mediados de julio.

Banderazo de hinchas en Kansas en la previa del debut de Argentina. Cerca de 10.000 argentinos se reunieron en el centro de Kansas City con bombos y banderas gigantes. Llegaron desde distintos estados y se sumaron a los que viajaron desde Argentina para apoyar a la Scaloneta. Según registros de la FIFA, cerca de 20.000 argentinos compraron entradas para cada uno de los tres primeros partidos de la Selección.

Agenda Mundial. La jornada no dejó ganadores ni vencedores: Irán empató con Nueva Zelanda 2 a 2. Antes, Arabia Saudita y Uruguay empataron en un gol, igual que Bélgica y Egipto, mientras que España y Uruguay completaron el partido 0 a 0. Hoy juegan Francia-Senegal desde las 16, Irak-Noruega a las 19 y Argentina-Argelia a las 22.

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