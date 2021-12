Hoy Por Ti: El Programa de Acción Comunitaria ayudó a más de 400 familias y superó su objetivo

Argensun, la empresa líder en procesamiento industrial y exportación de girasol confitero, junto al Municipio de Luján y los sindicatos STIAPBA y URGARA, llevó adelante el programa “Hoy por Ti”, que en conjunto con sus empleados colaboró con más de 400 familias afectadas por la pandemia.

La iniciativa contempla que cada empleado de Argensun seleccione a 2 familias vecinas de la localidad de Jáuregui (Partido de Luján, donde la compañía tiene operaciones productivas), con dificultades económicas y sociales por la pandemia, para brindarles colaboración en materia de alimentación saludable, ropa, logística (vinculada principalmente con la atención a niños pequeños de madres trabajadoras) y capacitación en concientización y prevención del Covid-19 por especialistas en la materia.

En el evento donde se compartieron los resultados del programa, realizado bajo estricto protocolo sanitario, estuvieron presentes el Subsecretario de Producción y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Luján, Daniel Lanson; el Presidente de Argensun, Fernando Díaz Colodrero; los Directores Pablo Díaz Colodrero, Javier Gómez Carrillo y Javier Díaz Colodrero; su Gerente General, Pablo Tamburo; el Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Daniel Antonio Leo y por URGARA estuvo presente Horacio Alvarez, Delegado Regional. También participaron Claudia Di Yelsi, Ing. en Seguridad Ambiental y Sebastian Nuñez, Médico Infectólogo que asesoró a la compañía desde los inicios de la pandemia.

“Superamos las cifras que nos habíamos propuesto. Así demostramos que juntos podemos lograr mucho más que individualmente. Cada uno, desde su lugar colaboró y aportó su granito de arena logrando ayudar a quienes más lo necesitan y, lo que es aún más importante, lo hicimos con gusto, a conciencia, responsablemente y con dedicación”, dijo Pablo Tamburo, Gerente General de Argensun. Y agregó: “Estamos convencidos de que trabajar en comunidad vale la pena, genera mayor conciencia del valor del trabajo realizado y el enorme impacto que genera en los demás”.

Argensun fue fundada en 1989, creció de manera sostenida y se posicionó como una de las compañías agroexportadoras más importantes del país. Consolidando su liderazgo en la integración vertical de la cadena de valor de especialidades agropecuarias, Argensun abarca la cadena de abastecimiento desde el productor hasta el cliente final, implementando procesos de excelencia en cada etapa con el objetivo de alcanzar altos niveles de calidad en todos sus productos.

Durante el desarrollo del programa se llevaron a cabo 1.649 acciones en total, que contemplan la distribución de 34.940 kg de alimentos, asistencia en salud a 6 personas (entre ellas una cirugía de cadera, de rodilla y la provisión de medicación para tratamiento oncológico), 303 cajas de productos de limpieza, 131 frazadas, 120 kg de abrigo, más de 60 colchones y colaboración con calzado y útiles escolares.

El programa brindó asistencia a 247 familias de forma directa y a 7 comedores y asociaciones que representan otras 200 familias. Así, superó su objetivo inicial, alcanzando un total de 447 familias.

Los resultados del programa “Hoy Por Ti”.

Eduardo, de 69 años, fue una de las personas nominadas por un colaborador de la compañía para recibir asistencia en salud. Eduardo cuenta que gracias a ser parte del programa “Hoy por Ti”, pudo volver a soñar con caminar y trabajar: “Durante dos años caminé con muletas. Y durante seis meses, el dolor de la cadera me obligó a dormir boca arriba y sin poder moverme del dolor que sentía. Hoy, gracias a la ´fábrica´ puedo volver a soñar con caminar y trabajar”. Luego de su operación de cadera y ya sin muletas, pasa los días recuperándose, yendo a sus sesiones de kinesiología y al gimnasio para realizar ejercicio que lo ayude a recuperar la movilidad. El programa Hoy Por Ti posibilitó que pueda ser asistido con la prótesis de la cadera, la operación y recuperación y espera por la operación de rodilla, también provista por el programa.

Ezequiel Barreto, Sunflower Breeding Leader de Argensun que participó activamente del programa nominando a dos familias a recibir la asistencia de Hoy Por Ti, dijo: “Este proyecto fue algo inmenso. Mucha gente trabajó para que pudiera llevarse a cabo. Lo que más rescato es el compromiso que generó en cada uno de nosotros. Fuimos quienes presentamos a las familias a ayudar y sus problemáticas. Se generó un vínculo distinto, con responsabilidad y compromiso. Tener la posibilidad de tender una mano en un momento tan complejo fue algo muy gratificante”. Y agregó: “Poder ser parte me genera orgullo y felicidad. Sentir que con esto que hicimos hubo familias que fueron un poquito más felices durante este tiempo me emociona, me da esperanza.”

“Hoy por ti” se suma a otros programas de capacitación y apoyo que la empresa realiza todos los años en todas las comunidades donde tiene operaciones. Durante el 2020 frente a la pandemia, Argensun desarrolló el programa 200x200 que consistió en ayudar a 200 familias. Ante la inminencia de una segunda ola de contagios, en conjunto con el Municipio y los Sindicatos, Argensun decidió duplicar los esfuerzos en 2021, ampliando la cobertura a 400 familias.

