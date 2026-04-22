Patrullero oceánico: así fue la operación “Mare Nostrum x” de la Armada para proteger el Mar Argentino

La Armada Argentina dio por finalizada la operación Mare Nostrum X, una misión de 15 días dedicada a la vigilancia y control de los espacios marítimos nacionales. El despliegue tuvo como protagonista al patrullero oceánico ARA Piedrabuena, unidad que arribó a la Base Naval Mar del Plata tras completar sus tareas de monitoreo en el Atlántico Sur.

El operativo se desarrolló bajo el control del Comando Conjunto Marítimo, organismo dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, con el objetivo de proteger la Zona Económica Exclusiva Argentina y reforzar la presencia del país en el Mar Argentino.

El despliegue busca proteger el mar argentino (Foto: Ministerio de Defensa)

Buzos tácticos y aeronaves de exploración

La misión contó con la participación de la Agrupación Buzos Tácticos, cuyos efectivos integraron la dotación de Visita, Registro y Captura, una fuerza especial destinada a reforzar las capacidades operativas del buque durante el patrullaje.

Por otro lado, la cobertura aérea estuvo a cargo de aeronaves Lockheed P-3C Orion de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, con base en la Base Aeronaval Trelew. Estos aviones, dependientes del Comando de la Aviación Naval, fueron clave para cubrir grandes extensiones del mar y brindar apoyo al ARA Piedrabuena mediante la recolección de información sobre posibles infracciones.

Buzos tácticos integraron la misión (Foto: Ministerio de Defensa)

Control de flotas pesqueras extranjeras

El despliegue permitió consolidar el trabajo coordinado entre el buque y las aeronaves. Según el informe oficial, este binomio amplía las capacidades de detección y disuasión, lo que posibilita extender el radio de vigilancia en el Atlántico Sur.

Gracias a esta coordinación, las fuerzas argentinas optimizaron el seguimiento de flotas pesqueras extranjeras que operan cerca del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva.

El monitoreo incluyó el análisis de concentraciones de buques poteros, dedicados a la captura de calamar, y de barcos arrastreros que buscan merluza. También se controlaron embarcaciones de apoyo logístico, como buques tanque y reefers, que permiten a estas flotas permanecer durante largos períodos en alta mar.

Durante el operativo, la tripulación realizó registros fotográficos y recopiló datos identificatorios que fueron incorporados a la base de datos táctica del Comando Conjunto Marítimo.

Se busca el control de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y de interés (Foto: Ministerio de Defensa)

Un operativo clave para proteger el Mar Argentino

Con la décima edición de Mare Nostrum, el Estado argentino ratifica su determinación de salvaguardar los intereses nacionales y fortalecer el Sistema de Defensa Nacional mediante tareas de vigilancia activa.

La magnitud del Mar Argentino y su importancia estratégica en la proyección hacia la Antártida plantean desafíos constantes que requieren capacidades modernas y versátiles. En ese contexto, la Armada Argentina reafirmó su compromiso con la protección de los recursos, la seguridad de la vida humana en el mar y el respaldo a la política exterior del país.

Las autoridades navales destacaron además que la incorporación de nuevos buques y aeronaves resulta clave para mejorar la eficiencia operativa y garantizar la soberanía marítima. El control permanente de los espacios marítimos también contribuye al desarrollo industrial vinculado y al posicionamiento del país frente a las demandas internacionales, manteniendo presencia en un área estratégica para el comercio y el crecimiento nacional.