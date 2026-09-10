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Hoy se conoce la inflación de agosto; avanzan en Diputados los proyectos de morosidad y discapacidad

Además, confirman que los US$5 millones de Florencia Kirchner están disponibles y piden decomisarlos; YPF colocó US$1200 millones en el mercado internacional a 9 años; Estudiantes empató con Corinthians. Estas son las noticias de la mañana del jueves 10 de septiembre de 2026

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El Indec publica hoy la inflación de agosto
El Indec publica hoy la inflación de agostoDaniel Basualdo

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

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