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Hoy se conoce la inflación de agosto; avanzan en Diputados los proyectos de morosidad y discapacidad
Además, confirman que los US$5 millones de Florencia Kirchner están disponibles y piden decomisarlos; YPF colocó US$1200 millones en el mercado internacional a 9 años; Estudiantes empató con Corinthians. Estas son las noticias de la mañana del jueves 10 de septiembre de 2026
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LA NACION
- La oposición en Diputados logró darle un impulso a los proyectos de morosidad y discapacidad. Se aprobó el emplazamiento a las comisiones para acelerar el tratamiento de proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La votación terminó con 249 votos afirmativos, 1 negativo y ninguna abstención.
- El Indec publica hoy la inflación de agosto. Las consultoras privadas prevén que será menor al 2%. Si se confirman las estimaciones de los analistas, el IPC mensual podría ser el más bajo del año. El último dato oficial fue de 2,1% en julio.
- YPF colocó US$1200 millones en el mercado internacional a 9 años y logró la tasa más baja de su historia. Horacio Marín, el presidente de la petrolera, lo calificó como un hito para el financiamiento corporativo argentino. La operación registró una tasa efectiva de 7,85%, el nivel más bajo obtenido por YPF en su trayectoria en los mercados internacionales.
- Confirman que los US$5 millones de Florencia Kirchner están disponibles y piden decomisarlos. El dinero está inmovilizado hace una década por la causa Hotesur-Los Sauces. Ahora se reclama en el marco de Vialidad, la causa por la que Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión, y en la que se desarrolla, por capítulos, un decomiso millonario que busca recuperar más de 680.000 millones de pesos.
- Estudiantes empató con Corinthians por la Libertadores. En La Plata, fue 1 a 1 por la ida de los cuartos de final de la Copa. Los goles fueron de Alexis Castro para Estudiantes y Andrade Lima para el club brasileño. La vuelta será el miércoles próximo en el Estadio Neo Química Arena para definir el pase a la semifinal de la Libertadores.
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