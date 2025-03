Iba en bicicleta, lo atropelló un auto y su familia lo encontró en un hospital de La Plata

En medio de la tormenta que azota diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, un hombre de 56 años salió este domingo por la tarde a andar en bicicleta por La Plata y fue atropellado por un automóvil en la intersección de las calles 27 y 53, según precisó una de sus hijas a LA NACION. Cerca de la medianoche, al notar que no regresaba a su domicilio, sus hijos salieron a recorrer las calles que suele frecuentar y deambularon durante horas hasta encontrarlo a las tres de la madrugada en el hospital Rodolfo Rossi tras haber sufrido “un fuerte golpe en la cabeza y pérdida de memoria”.

“Todavía no sabemos quién lo chocó, solo que fue un auto blanco″, señaló la mujer. De acuerdo a lo que les informaron en el hospital, su padre ingresó a las 20 horas y el accidente habría ocurrido una hora antes. Durante la búsqueda, su familia también se acercó hasta una comisaría para radicar una denuncia por “averiguación de paradero”. Dos hermanas salieron a buscarlo por la calle, otro hijo y su esposa recorrieron los hospitales de la zona y otra hermana se quedó en la casa del hombre para ver si llegaba. “Somos muchos”, consideró.

“La que estaba en su casa me llamó para avisarme que lo habían encontrado. Cuando le dieron el alta a las cuatro de la mañana, yo hice una publicación porque no sabíamos qué había pasado ni en qué calles había sido”, explicó, sobre cómo fueron las horas después de la desesperación y la incertidumbre.

La publicación que hizo la hija de la víctima para averiguar qué ocurrió

Este lunes al mediodía, tras ver su historia de Instagram, una testigo se comunicó con la hija de la víctima y brindó detalles acerca del episodio aunque no le supo decir con certeza cómo fue el accidente. “Ella me dijo que la comisaría que corresponde era la 4°, fuimos y ahí encontramos sus pertenencias”, afirmó y sumó: “Más que esto no sabemos nada. Nos dijeron que vayamos el miércoles porque va a estar la persona que estaba de turno cuando llevaron las cosas de mi papá”.

Como consecuencia del impacto, según el relato de la mujer, el hombre sufrió un fuerte golpe en la cabeza y pérdida de memoria. “Él no se acuerda nada, está bien pero nos repite mucho las cosas. El médico nos dijo que era normal que eso pasara”, aseguró.

Un ciclista chocó contra un auto, salió despedido y terminó incrustado en el parabrisas

Semanas atrás, otro ciclista resultó herido tras sufrir un accidente de tránsito en Santa Fe. Un joven de 14 años, protagonista de un impactante incidente vial en la capital provincial, se incrustó en el parabrisas de un automóvil. La parte superior de su cuerpo quedo en el interior del vehículo con el cual colisionó. “Se encuentra fuera de peligro, aunque quedó internado en la sala de cuidados especiales”, señalaron desde el Hospital Provincial de Niños doctor Orlando Alassia.

El informe agregó: “A priori no hay nada importante, aunque tiene una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda y escoriaciones varias por haber quedado incrustado en el parabrisas. Está lúcido y conectado”, subrayó el parte médico, horas después de la violenta colisión que hizo temer por la vida del menor.

El impactante incidente vial ocurrió en la ciudad de Santa Fe redes

El grave incidente de tránsito se produjo alrededor de las 17.30 en las inmediaciones de la avenida Presidente Perón e Iturraspe, en uno de los principales accesos a esta capital por la autopista que une con Rosario. En el lugar, por causas que se buscan determinar, aunque se presume que hubo un paso indebido de un semáforo en rojo, un automóvil Clio impactó con una bicicleta que conducía el adolescente, cuyos datos de filiación se mantienen en reserva.

Luego del impacto, el ciclista terminó incrustado en el parabrisas y tuvo que ser rescatado por los Bomberos Zapadores, para luego ser derivado al Hospital Alassia. Vecinos de la zona detallaron que el auto habría ingresado a la ciudad por la autopista Santa Fe–Rosario para continuar por calle Iturraspe, mientras que el ciclista venía transitando por la avenida Perón al momento del impacto.

LA NACION

Temas La Plata