Impactante explosión: tres trabajadores resultaron heridos por el estallido de un horno industrial

Una explosión ocurrida en una rotisería del barrio San José, en la ciudad de Santa Fe, provocó tres heridos y serios daños materiales. El incidente se produjo cuando un horno industrial estalló en plena jornada laboral y generó una llamarada que alcanzó a los trabajadores que se encontraban en la cocina del local.

El hecho tuvo lugar en un comercio ubicado sobre la calle Risso, entre Dr. Zavalla y Gobernador Freyre, de acuerdo con lo publicado por el medio santafesino El Litoral. En el video que se difundió por redes sociales se ve que el estallido ocurrió mientras los empleados manipulaban el horno. La llamarada que siguió a la explosión provocó quemaduras de diversa gravedad en los trabajadores.

Explotó un horno en una rotisería de Santa Fe

Bomberos, efectivos de la Policía y del Servicio de Emergencias se hicieron presentes en el lugar, evacuaron el área y asistieron a los heridos, quienes finalmente fueron trasladados al Hospital Iturraspe.

Como consecuencia, el medio santafesino indicó que el local sufrió importantes pérdidas materiales y daños estructurales. De hecho, se señaló que parte del espacio quedo inutilizable.

Luego de controlar la situación, comenzó la investigación para determinar el origen exacto de la explosión. El área de explosivos de la Policía de Investigaciones (PDI) encabezó las tareas de análisis en el sitio. Entre las principales hipótesis, según indicó El Litoral, los peritos evalúan una posible fuga de gas o una falla en el sistema de combustión del horno.

Se prendió fuego un auto y desencadenó el incendio de un parque nacional

Por otra parte, otro incidente relacionado con el fuego tuvo inicio el pasado viernes y todavía muestra sus consecuencias. Según confirmaron las autoridades locales, el siniestro se originó por un auto que se prendió fuego el pasado viernes en el ingreso del Parque Nacional Quebrada del Condorito, en Córdoba, situado sobre la Ruta de las Altas Cumbres, y las llamas rápidamente se expandieron por los pastizales.

Combate del fuego en el Parque Nacional Quebrada del Condorito

Las llamas todavía no pudieron ser controlado en su totalidad, según los datos oficiales. La situación se complicó por condiciones meteorológicas que complicaron el trabajo de los bomberos ya que se registraron altas temperaturas y vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Hasta el momento, el avance del fuego afectó unas 4000 hectáreas.

“El daño a la fauna y los hábitates es significativo”, sostuvo Roberto Schreiner, el vocero de la Secretaría de Cambio Climático y Gestión de Riesgo provincial. También aclaró que este año en Córdoba los incendios son menores a los de 2024. En paralelo, hubo incendios en Villa Giardino y San Francisco del Chañar, los cuales ya fueron controlados.