Hay alerta amarilla por lluvias, nevada y viento zonda para este martes 14 de octubre: las provincias afectadas

En el marco de dos jornadas con temperaturas más bajas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por lluvia, viento, nevada y viento zonda para este martes 14 de octubre. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a ocho provincias y suponen “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta por lluvias rige para el sudeste de Neuquén, el este de Río Negro y el noreste de Chubut. En esas zonas, el SMN indicó que el área será afectada por precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores acumulados entre 15 y 30 milímetros que podrían ser superados de manera puntual.

En tanto, la alerta amarilla por viento alcanza al sudoeste de Catamarca, el sudoeste de La Rioja y el noreste de San Luis. El área será afectada por vientos del sector norte o noreste con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 14 de octubre SMN

También se encuentra bajo alerta amarilla el sudeste de Santa Cruz, donde se esperan nevadas de variada intensidad con acumulaciones entre 30 y 40 centímetros, que en algunos puntos podrían superarse. En las zonas bajas, las precipitaciones podrían darse en forma de lluvia y nieve mezclada.

Por su parte, en el sur de Mendoza se emitió una alerta amarilla por viento zonda. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El SMN recomienda, para las zonas afectadas por lluvias y vientos, evitar actividades al aire libre y retirar objetos que impidan que el agua escurra o puedan ser arrastrados por las ráfagas. Aconseja además no sacar la basura, mantenerse informado a través de los canales oficiales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Se esperan lluvia en Neuquén, Río Negro y Chubut iStock

En las regiones bajo alerta por nevadas y viento zonda, el organismo sugiere retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y asegurar los elementos que puedan volarse. También pide mantenerse alejado de los árboles y postes de electricidad, no estacionar vehículos bajo ellos y comunicarse con los organismos de emergencia ante cualquier eventualidad.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima será de 24°C y la mínima de 16°C. El cielo estará ligeramente nublado durante la mañana y el mediodía, y pasará a estar algo nublado por la tarde y la noche. Para el miércoles se prevé un leve aumento tanto de la nubosidad como de la temperatura.

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 23°C y la mínima de 14°C. En el conurbano se espera neblina por la mañana, nubosidad ligera al mediodía y cielo algo nublado durante la tarde y la noche. Se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora, mientras que el miércoles las temperaturas se mantendrán estables.

En el resto del país, las temperaturas serán variadas. En el centro se esperan máximas de 29°C en Córdoba y 27°C en Santa Fe y Entre Ríos, mientras que en Cuyo el termómetro alcanzará los 32°C en San Juan, 31°C en La Rioja y San Luis, y 29°C en Mendoza.

En el norte, se prevén máximas de 33°C en Tucumán, 31°C en Santiago del Estero, 30°C en Jujuy y 29°C en Salta. En el litoral, Misiones tendrá una máxima de 28°C, con una mínima de 16°C. En la Patagonia, Río Negro registrará 27°C de máxima, Chubut 24°C y Santa Cruz 14°C.