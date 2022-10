Impresionante crecida en las Cataratas: la furia del agua derribó algunos tramos de las pasarelas

escuchar

Debido a la imponente crecida en el río Iguazú, el Circuito Garganta del Diablo de las Cataratas continúa cerrado de manera momentánea. Pese a que el viernes el resto del paseo había sido habilitado tras permanecer algunos días restringido su acceso por la suba de los afluentes en Brasil, los especialistas determinaron que algunas de las pasarelas de los miradores turísticos fueron arrasadas por la corriente, por lo que habrá que repararlos.

La crecida y el fuerte caudal del Paraná genera sorpresa y preocupación. Captura de video

“El agua todavía está muy alta, no podemos evaluar todo el daño. Los pilotes están atados con acero y se deslizaron en el río. Hay que recuperarlos para rearmar nuevamente. No se puede cuantificar el daño real”, explicó Atilio Guzmán, intendente del Parque Nacional Iguazú según consignó el portal La Voz de Cataratas. El sistema de pasarelas en el balcón de la Garganta del Diablo está apoyado en esos pilotes en particular.

Ante la consulta de LA NACION, desde Parques Nacionales confirmaron que, momentáneamente, el Circuito Garganta del Diablo está cerrado, pero que el resto del parque funciona con normalidad.

Salvo la Garganta del Diablo, el resto del parque funciona con normalidad Gentileza Parques Nacionales

Una crecida imponente

El Parque había reabierto sus puertas a los visitantes anteayer, luego de la inusual crecida del caudal del río Iguazú producto de las intensas lluvias caídas en las altas cuencas en el estado de Paraná, en territorio brasileño.

Así estaba las aguas el jueves pasado

El paseo Garganta del Diablo fue cerrado el pasado martes luego de que desde las represas hidroeléctricas Baixo do Iguazú y Caxias, ambas brasileras, informaran que abrirían las compuertas para eliminar el excedente de agua, lo que llevaría el caudal en la zona hasta los 8000 metros cúbicos. Sin embargo, las proyecciones fueron superadas y el caudal de agua superó los 13.000 metros cúbicos, lo que obligó a evacuar y cerrar entonces el Parque a los visitantes por razones de seguridad.

La crecida del río Iguazú provocó el cierre de los circuitos turísticos.

Al final, el río en su pico máximo llegó hasta los 16.500 metros cúbicos por segundo, unas doce veces más que lo normal, y las pasarelas de los circuitos fueron rebatidas para evitar daños.”Hoy abrimos el circuito superior e inferior, no así el circuito Garganta del Diablo porque debemos esperar a que descienda un poco más el agua, que ahora está entre 9 y 10 mil metros cúbicos por segundo”, aclaró el viernes el intendente del parque.

