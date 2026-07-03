Imprudencia y milagro en Neuquén: avanzaron por una ruta cerrada por la ola polar y quedaron atrapados por la nieve

Mientras gran parte de la Argentina atraviesa una de las semanas más frías del año, con temperaturas bajo cero en amplias regiones del país y nevadas que complican la circulación en sectores de la Patagonia y alerta amarilla en 18 jurisdicciones, la imprudencia de un grupo de personas derivó en un complejo operativo de rescate.

Esto ocurrió cuando se notificó a las autoridades que cinco personas quedaron atrapadas durante varias horas en medio de la nieve en Neuquén después de avanzar por una ruta que estaba cerrada al tránsito y que tenía indicación de no utilizar.

Una de las camionetas quedó atrapada entre bardones de nieve sobre la ruta provincial 23, en Neuquén, durante el operativo de rescate realizado por Gendarmería GNA

El episodio, según pudo saber LA NACION, ocurrió en la ruta provincial 23, a la altura del paraje Mallín Chileno. Según informó Gendarmería Nacional Argentina (GNA), los ocupantes de dos camionetas 4x4 ignoraron una barrera baja que señalaba el cierre del camino. la levantaron y se adrentaron en la ruta cubierta de nieve, avanzaron unos 10 kilómetros y terminaron encajados entre bardones de nieve que bloqueaban por completo la calzada.

Así fue el rescate de una de las camionetas atrapadas por la nieve en Neuquén

La situación se produjo en momentos en que el fuerte temporal invernal afectaba la zona cordillerana, con acumulación de varios centímetros de nieve, escasa visibilidad y temperaturas extremas que dificultaban cualquier desplazamiento.

Efectivos de Gendarmería asistieron a los ocupantes de uno de los vehículos antes de iniciar las maniobras para retirarlo de la ruta GNA

La alerta llegó a la Sección Pino Hachado, dependiente del Escuadrón 31 Las Lajas de la GNA, a través de un llamado telefónico que advertía sobre dos vehículos inmovilizados y sus ocupantes imposibilitados de continuar el viaje.

Ante el riesgo que implicaba permanecer durante horas en esas condiciones climáticas, la fuerza organizó un operativo de rescate con una patrulla motorizada y efectivos del Grupo de Especialistas de Alta Montaña (GEAM), que partieron de inmediato hacia el lugar.

Personal del Grupo de Especialistas de Alta Montaña participó del operativo para liberar las camionetas que habían quedado atrapadas en medio de la nevada GNA

Cuando llegaron encontraron dos camionetas parcialmente hundidas en la nieve. En una viajaba una pareja. En la otra, una familia integrada por dos adultos y un menor de edad. Los cinco habían quedado aislados en medio de la ruta y expuestos a las bajas temperaturas.

Nieve, frío extremo y rutas cerradas: las imágenes del rescate en la cordillera neuquina

Las fotografías y videos difundidos por la GNA muestran a los vehículos rodeados por una gruesa capa de nieve mientras los gendarmes trabajaban durante la noche para liberarlos. En algunas imágenes se observan las camionetas encajadas a un costado del camino y los efectivos realizando maniobras de remolque con un unimog bajo temperaturas extremas.

Las cinco personas rescatadas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladadas a la unidad de Gendarmería tras permanecer varias horas varadas por la nieve GNA

De acuerdo con la información oficial, los rescatistas brindaron abrigo, contención y primeros auxilios a los ocupantes antes de iniciar las tareas para retirar los vehículos.

Tras varias maniobras, la patrulla logró remolcar ambas camionetas y trasladar a las cinco personas hasta la unidad de Gendarmería.

Remolque en plena noche: el operativo para asistir a cinco personas varadas

Allí recibieron infusiones calientes y permanecieron resguardadas hasta recuperar una adecuada condición térmica antes de continuar viaje.