“Inaceptable”, “un atropello”: polémica por el izamiento de la bandera mapuche en la Universidad Nacional del Comahue

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– El izamiento de la bandera mapuche esta mañana en la sede del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), que se replicó en distintas unidades académicas de la institución, generó polémica y muchos consideraron que se trató de una provocación.

La convocatoria al izamiento de la bandera mapuche (Wixañpvramvn Wenufoye) fue realizada por estudiantes, docentes y no docentes a través de un panfleto en el que también aparece el mapa del Wallmapu, que hace referencia a un territorio que se extiende a ambos lados de la actual frontera entre la Argentina y Chile. La actividad se enmarca en la celebración del Año Nuevo mapuche.

En la previa del acto de hoy en el CRUB, decenas de personas marcharon ayer por el Centro Cívico de esta ciudad con una enorme enseña argentina por el Día de la Bandera. “Sin excusas, sin peros, tenemos un compromiso con la patria. A portar nuestra bandera, que es la única que debe flamear”, indicaron los organizadores.

Durante un acto en el Centro Regional Universitario Bariloche dependiente de la Universidad, se izó la bandera mapuche Captura

También el legislador rionegrino Juan Martin se expresó sobre la cuestión a través de su cuenta de Twitter. “Tenemos una sola bandera. La única que merece flamear en lo alto de nuestros mástiles, porque nos incluye a todos los argentinos”, escribió luego de la marcha de ayer en Bariloche. Sobre el acto de hoy en la sede de la UNCO, sumó: “Una cosa es celebrar el Año Nuevo mapuche, lo cual es respetable y tiene que ver con la libertad de cultos. Otra bien distinta es hacer una reivindicación política a través del izamiento de una bandera. Inconcebible que esto se permita en una institución del Estado nacional”.

Consultado por LA NACION, el decano del CRUB, Marcelo Alonso, explicó el contexto del izamiento de la bandera mapuche: “Las provincias de Río Negro y Neuquén tienen una comunidad mapuche muy importante, y muchos de nuestros estudiantes, docentes, no docentes y graduados son de origen mapuche. La identidad del pueblo mapuche es fuerte y están trabajando desde hace mucho tiempo en recuperarla. Tener una bandera que los identifique no tiene nada que ver con desconocer al Estado argentino”.

Alonso aseguró que el izamiento de la bandera mapuche surgió hace tres años de parte de una agrupación mapuche que se formó en la universidad y que integran docentes, no docentes y estudiantes. “Se trata de un acto simbólico. Se iza la bandera, se dicen unas palabras y se baja. Nunca se reemplaza la bandera argentina. De hecho, como ocurrió hoy, no se usa el mástil principal. Los organizadores trajeron un mástil portátil. Esta no es una iniciativa de la universidad, no se autorizó el izamiento de ninguna bandera en los mástiles principales”, dijo el decano.

El pueblo mapuche celebra en estos días el Año Nuevo Captura

También contó que, este año, las autoridades –que no participaron del izamiento de la bandera mapuche ni fueron invitados a la actividad– decidieron no acompañar la acción. “Es un tema sensible y complejo. Creemos que hay que seguir explicando de qué se trata. La gente confunde pueblo mapuche con país mapuche, con territorio mapuche. Incluso discutimos con los organizadores sobre la posibilidad de pensar en acciones alternativas que llamen la atención, pero que no conciten el enojo de mucha gente. Se trata de rescatar la memoria e identidad de un pueblo ,y que sus derechos sean respetados como dice la Constitución. Toda esta cuestión es difícil de explicar, pero creo que hay que hacer el esfuerzo de explicar y de entender”, detalló.

Interculturalidad

Como parte de las acciones y proyectos que llevan adelante para desarrollar la interculturalidad, en el Consejo Superior del CRUB definieron hace tres años dar dos días de asueto académico en los días del Año Nuevo mapuche, que se conmemora en torno al 21 de junio. “Desde ese momento, se han hecho actos como el de hoy, entre otras actividades. De todos modos, el respeto a nuestra enseña nacional es lo más importante. Lo que ocurre es que para nosotros como universidad nacional es un desafío: nuestro nombre es una palabra mapuche, nuestro logo es un kultrun [instrumento mapuche] y estamos en un lugar donde hay gran parte de integrantes de ese pueblo. Tenemos que incluir en nuestras prácticas cotidianas otras formas de ver las cosas, sin dejar de ser una universidad nacional que tiene estándares y requerimientos”, indicó Alonso.

El legislador de la provincia de Río Negro Martin se refirió así a las palabras del decano: “Si no es oficial, ¿por qué dan asueto?”. Y añadió: “Nos parece inapropiado este acto. Hay que distinguir entre la celebración del Año Nuevo mapuche y un acto de carácter político como es el izamiento de una bandera. Es inaceptable que desde una institución pública se promuevan acciones sectarias”.

En tanto, Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, opinó: “Me parece un nuevo atropello, no es una universidad de la provincia de Río Negro, es una universidad nacional. Si seguimos así, tal como sucedió con la Escuela Militar de Montaña, irán más adelante por el predio de la Universidad Nacional del Comahue con el artilugio de considerarlo un espacio sagrado o que lo soñó una ‘machi’ y tuvo una nueva visión como la que oportunamente tuvo de haber incendiado nuestras propiedades en Villa Mascardi”.

Alonso sumó que Bariloche es un municipio que se ha declarado intercultural. “En la sala del intendente y del Concejo Deliberante están la bandera de Río Negro, la bandera argentina y la bandera mapuche. En esta semana del Año Nuevo mapuche hemos sido convocados por el municipio, junto a la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto de Formación Docente Continua, entre otras instituciones, para trabajar distintos aspectos de la interculturalidad. Son cuestiones complejas. Por ejemplo, el país mapuche no es un país físico, es un concepto resbaloso para mucha gente que no tiene ganas de entender. Un pueblo originario puede tener una bandera que lo identifique. Y no quiere decir que eso reemplace a la enseña patria o a las provinciales”, señaló el decano del CRUB.