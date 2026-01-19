Incendio en La Boca: se prendió fuego un depósito y se desplegó un operativo para contener las llamas

Un incendio de gran magnitud se desató este domingo por la noche en un galpón ubicado sobre la avenida Pedro de Mendoza, en el barrio porteño de La Boca, donde funcionaba un depósito en el que hay contenedores provenientes del puerto, cargados con materiales altamente combustibles. El fuego provocó una intensa columna de humo negro visible a gran distancia y olor que se percibió en un amplio radio de esa zona de la Ciudad.

El siniestro ocurrió en un depósito de unos 40 metros de largo situado sobre la costanera del Riachuelo, según fue reportado en el canal TN, donde se indicó que en el interior del galpón había contenedores con plásticos, muebles y zapatillas, elementos que favorecieron a la rápida propagación de las llamas.

Bomberos y equipos de emergencias trabajan en La Boca para contener el incendio que afecta a un galpón

El humo de color oscuro y espeso por la combustión de plásticos, se desplazaba impulsado por el viento hacia sectores con viviendas, aunque no hay casas ubicadas de manera inmediata junto al galpón. A varias cuadras del foco del incendio, las calles cercanas permanecían cubiertas por una densa nube que reduce notablemente la visibilidad en la zona, mientras que el olor a quemado se siente, según determinaron en el canal de noticias, hasta por lo menos 20 cuadras de distancia del lugar.

En el galpón había contenedores con, entre otras cosas, muebles, plásticos y zapatillas

Pasadas las 22, trabajaban en el lugar entre 50 y 60 bomberos, de acuerdo con lo informado por el jefe del operativo, Matías Gentile, en diálogo con TN. Desde el lugar del operativo también se indicó al mismo medio que dentro del depósito no había elementos considerados nocivos, más allá de las molestias que pudiera provocar el humo generado por la quema de materiales plásticos.

Ahora. Pedro de Mendoza al 2900. Se desarrolla un incendio en un galpón. Bomberos de la Ciudad y Equipos de Emergencias trabajan en el lugar. Las dotaciones atacan el fuego generalizado con múltiples líneas. El proceso está circunscripto, sin heridos. pic.twitter.com/35V32MC6rM — Néstor Nicolás (@Nnicolas103) January 19, 2026

Por parte del Gobierno de la Ciudad, el subsecretario de emergencias, Néstor Nicolás, mediante una publicación en X, aseguró que el incendio está “circunscripto” y que hasta el momento no se reportaron heridos.