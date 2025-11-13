Incendio en Retiro: 200 evacuados y una columna de humo negro en el edificio de la empresa Zurich, en Marcelo T. de Alvear y Cerrito

Poco antes de las 10 de este jueves, se desató un incendio en un edificio en Cerrito y Marcelo T. de Alvear, donde funciona la empresa de seguros Zurich.

Debido al siniestro en el barrio porteño de Retiro, un importante operativo de Bomberos y el sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se desplegó en el lugar para apagar el fuego. Hasta el momento hay 200 evacuados, aunque sin heridos.

Incendio en el edificio Zurich de Recoleta

Según pudo saber LA NACION, Bomberos de la Ciudad desplegó un operativo para extinguir el incendio que se produjo en la torre de enfriamiento del edificio Zurich, en Cerrito y Marcelo T. de Alvear. El fuego se produjo en la terraza, sobre el piso 12 del edificio, que también cuenta con cuatro subsuelos y planta baja, de acuerdo a fuentes oficiales.

Para antes de las 11, las autoridades ya habían extinguido el proceso con una línea de 45 milímetros, dejando sin efecto el traslado de otras unidades. En paralelo, todo el edificio -donde había 200 personas- fue evacuado con normalidad.

Incendio en Recoleta: 200 evacuados y una columna de humo negro en Marcelo T. de Alvear y Cerrito

También se hizo presente Policía de la Ciudad y en forma preventiva el SAME, aunque no se tuvieron que atender heridos.

Operativo del SAME por el incendio en Marcelo T. de Alvear y Cerrito

Fuga de gas e incendio en Caballito

Una fuga de gas generó el miércoles un impactante incendio -con llamas de hasta 12 metros- en pleno barrio porteño de Caballito. El hecho ocurrió cuando personal de la empresa Edesur trabajaba en la calle Riglos al 300 por una emergencia eléctrica y, durante los arreglos, se rompió un caño de Metrogas.

La situación fue controlada recién pasadas las 21, cuando se prensaron sus dos extremos, y el fuego cesó. Por el episodio, nueve personas fueron evacuadas del edificio lindero.

Un hombre de 54 años sufrió quemaduras severas en su rostro y el miembro superior izquierdo. Fue atendido por el personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) y trasladado al Hospital Durand.

Impactante incendio tras una fuga de gas en Caballito

Desde Metrogas informaron que la cuadrilla de la compañía de energía eléctrica rompió un caño de media presión en la intersección de la calle con Formosa y tomó fuego.

Llamas de hasta 12 metros se elevaron en la cuadra y alertaron a los vecinos y quienes transitaban por la zona. Fue frente a un edificio que funciona como estacionamiento, donde se quemaron al menos tres vehículos. También se quemó una mampostería de la fachada debido a la radiación de las llamas.