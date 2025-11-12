Avanza un frente con tormentas: estas son las ocho provincias, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una alerta de color amarillo por el avance de un frente con tormentas que se desplazarán de norte a sur, afectando varias provincias.

Según indicaron en LN+, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir de las primeras horas de la tarde.

El tiempo en la Argentina: region por region

Las ocho provincias bajo alerta amarilla por tormentas, según el SMN

El aviso por tormentas del SMN rige en Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, caída de granizo e intensas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Según el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla por fuerte vientos

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación -encabezado por Luis Petri- también indicó que rige alerta amarilla por viento en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Cómo estará el clima en el AMBA

El clima en la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con temperaturas agradables durante la tarde con una máxima de 26°C y nubosidad variable. A la noche, el termómetro marcará un descenso y se ubicará en 20°C.

Miercoles primaveral en el AMBA

Las condiciones climáticas se mantendrán durante el fin de semana. El sábado se prevé una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 19°C; mientras que el domingo se estima una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C.

Primer resumen meteorologico: finde calurosisimo

Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por tormentas y vientos fuertes