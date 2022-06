Incendio en Recoleta: “Vi a un hombre que salió gritando; fue desesperante”, el dramático testimonio de los vecinos

Nicolás De Sa, de 25 años, atiende el puesto de diarios que está ubicado en la esquina de Córdoba y Ecuador, en diagonal al edificio que se incendió hoy y que está situado en Ecuador 1022, en Recoleta. En el siniestro, murieron cinco miembros de una misma familia. Él fue uno de los testigos que presenció la tragedia de principio a fin. Todo empezó con el sonido de unos chispazos, cerca de las seis de la mañana.

En un primer momento, pensó que se le estaba incendiando el aire acondicionado del puesto de diarios, por eso salió corriendo del stand, pero ahí fue cuando levantó la vista y vio el desastre que se estaba produciendo en el edificio de 14 pisos. Las chispas, en realidad, se escapaban a través de las pesadas persianas de madera que se estaban prendiendo fuego en el séptimo piso.

“Cuando levante la vista estaban saliendo chispas de adentro del balcón y llamé inmediatamente al 911 y también le dijimos a los muchachos que trabajan en la estación de servicio, que está justo al lado del edificio, que evacúen porque podía terminar en un desastre aún mayor. Entonces, apagaron las luces y tocaron una alarma de precaución y se fueron. Por suerte, había un policía de consigna en la esquina y al segundo vino un patrullero y en 10 minutos ya estaban los bomberos y las ambulancias”, describe De Sa.

El incendio empezó a avanzar en el séptimo piso y las llamas alcanzaron al octavo. Los habitantes de los pisos superiores al departamento en llamas fueron los últimos en ser evacuados por la dificultad que representaba el rescate. De Sa recuerda que, como se había cortado la luz, las personas salían al balcón con la linterna del celular para que los vieran.

“Se veía la llama de un lado y la gente tirándose para el lado opuesto en el balcón para no quemarse. En el departamento que se incendió se vio a un hombre que salió gritando a pedir auxilio, eso fue desesperante. Las personas de la comunidad viven de a muchos en una sola casa y eso empeoró todo”, agrega De Sa.

Por su parte, Mariana Génova, de 45 años, vive justo frente al edificio incendiado, donde ahora en el séptimo y el octavo piso solo quedan las paredes negras y algunos bomberos asegurando la zona. Como su habitación da a la calle Ecuador, se despertó por los gritos y las sirenas a las 6.15. Entonces, levantó la persiana y vio el desastre que se estaba desatando a 20 metros de su balcón.

“Se sentía el calor de las llamas, me dio mucho miedo, la gente de ese edificio salía despavorida y los que viven arriba del departamento pedían ayuda. Uno no sabe qué hacer, querés ayudar, pero no sabés cómo. Entonces, bajamos del edificio junto a mis vecinos y fuimos a comprar botellas con agua para las personas que salían del edificio y para los bomberos, pero rápidamente nos pidieron que nos alejemos de la zona, porque hay una estación de servicio al lado y era peligroso”, relata Génova.

El hecho

Según informó la Policía de la Ciudad, los pisos afectados por el incendio fueron evacuados. El fuego se desarrolló en el séptimo piso y se desplazó hasta el octavo. Se registró en un ambiente de 3x10x2,8 metros, abarcó la cocina, tres dormitorios y un baño, todos en forma generalizada. También llegó a pasillos y afectó un living- comedor del departamento que ocupa todo el piso del octavo, en tanto el resto de los ambientes solo estuvieron afectados por el humo y la rotura de vidrios.

En total, de las de 30 personas que fueron asistidas, 11 recibieron atención en el lugar y 19 fueron trasladadas en ambulancias a seis centros de salud: siete, al Hospital Gutiérrez; cuatro, al Hospital Ramos Mejía; dos, al Hospital Rivadavia; tres, al Hospital Fernández; dos, al Hospital Elizalde y uno, al Hospital Durand.

Además, se trasladó a tres efectivos de la Policía de la Ciudad al Hospital Ramos Mejía por inhalación de humo y de manera preventiva, ya que fueron los primeros en llegar al lugar y estuvieron a cargo de la evacuación de los vecinos.