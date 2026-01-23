Incendio en un conventillo de tres pisos en La Boca: murió una mujer
La víctima fatal tenía 70 años; trabajan en el lugar bomberos, el SAME y la policía de la Ciudad
- 2 minutos de lectura'
Un incendio se desató en un conventillo ubicado en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, en el barrio porteño de La Boca, a pocas cuadras del estadio de Boca Juniors y como consecuencia falleció una mujer de 70 años. En el lugar intervienen bomberos de la Ciudad, personal del Grupo Especial de Rescate (GER), el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y otras áreas operativas.
Según el parte oficial, hay un fallecido de género femenino y al menos 20 personas fueron asistidas por el SAME, mientras que cuatro tuvieron que ser trasladadas, heridas, al Hospital Argerich. De acuerdo con la información brindada, solo una persona resultó con quemaduras, en tanto el resto fue afectado por inhalación de humo.
El incendio tomó estructuras de madera y techos de chapa en dos habitaciones del segundo nivel, que corresponde a la planta superior del inmueble. Ante el avance del siniestro, cinco cuadrillas de Bomberos de la Ciudad acudieron de inmediato a la zona para iniciar las maniobras de extinción sobre los materiales comprometidos.
El despliegue de emergencia incluyó también la presencia de 11 unidades del SAME, destinadas a socorrer a los damnificados, junto con la intervención de efectivos del Grupo Especial de Rescate.
El fuego se declaró generalizado y afectó por completo el conventillo, lo que obligó a los bomberos a trabajar intensamente para evitar que las llamas se propaguen a viviendas linderas.
Los equipos de emergencia continúan evacuando a los residentes y brindando asistencia médica.
