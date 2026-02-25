Incendio en una fábrica de Valentín Alsina: columna de humo negro y 20 dotaciones de bomberos movilizadas

Un incendio en una fábrica textil de Valentín Alsina moviliza a 20 dotaciones de bomberos y mantiene cortadas varias cuadras en la zona industrial del partido de Lanús. El foco ígneo se inició pasadas las 17 en una planta del Grupo TyC, ubicada en la intersección de las calles Rucci y Liniers, y se expandió con rapidez debido a la combustibilidad de los materiales almacenados en el lugar.

El siniestro afecta buena parte de la estructura del establecimiento y obligó al despliegue de unidades de distintos distritos del sur del conurbano bonaerense. Según consignó Data Conurbano, las llamas avanzaron con intensidad y demandaron un operativo coordinado para impedir que el fuego alcance depósitos y viviendas linderas.

Los bomberos trabajan en la zona para contener el fuego

Las primeras dotaciones en arribar fueron de Lanús y Lanús Oeste, que actuaron dentro de su jurisdicción. Con el correr de los minutos se sumaron refuerzos de Avellaneda, con unidades provenientes de Sarandí, Villa Dominico, Echenagucía y Dock Sud. Los equipos trabajan desde distintos frentes para contener el avance del incendio en una zona donde hay más galpones similares el incendiado.

El incendio comenzó pasadas las 17 horas

En el lugar se estableció un comando de incidentes que coordina la tarea de los Bomberos Voluntarios, junto con personal de la Policía Bonaerense y de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL) de Lanús, que resguardan el perímetro. También permanecen en la zona ambulancias del SAME y equipos de Defensa Civil como parte del esquema de prevención.

El fuego que arde en la fábrica textil genera una columna de humo en Valentín Alsina

Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni víctimas, de acuerdo con lo informado por Data Conurbano. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación mientras continúan las tareas para sofocar el fuego.

El operativo impacta además en la circulación vehicular. La calle Rucci permanece cortada de manera total en varias cuadras a la redonda del lugar del incidente. La columna de humo negro es visible desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del sur del conurbano, por lo que se recomendó a los vecinos cerrar puertas y ventanas ante la densidad del humo. En tanto, las tareas de control del fuego continúan.